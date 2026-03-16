Hawaii, inondazioni dopo piogge torrenziali

La pioggia ha continuato a cadere domenica alle Hawaii, dove ettari di terreni agricoli e case sono stati allagati, le strade sono state chiuse e i rifugi aperti. Alcune aree di Maui hanno ricevuto più 51 centimetri di pioggia, ha detto il sindaco della contea di Maui Richard Bissen in un post sui social media. Domenica la contea di Maui ha declassato un avviso di evacuazione e ha affermato che gli equipaggi stavano pompando l’acqua dai bacini di ritenzione per mantenerli a livelli di sicurezza. Sull’isola di Oahu, le acque alluvionali a Kailua hanno portato fango e liquami in un appartamento a piano terra. Eliza Talbot ha detto a Hawaii News Now che vive direttamente al piano di sopra dell’unità allagata che la sua casa non è stata danneggiata, ma che l’alluvione l’ha intrappolata all’interno: “Quello che dovevamo fare era usare paddle board, kayak e cose del genere solo per portare mio figlio in macchina e tirare fuori le nostre borse in modo da poter andare a stare da qualche altra parte”.