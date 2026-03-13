Caso Epstein, spunta foto dell’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoio con lui

Fra i documenti del caso Epstein resi pubblici dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti l’emittente britannica Itv News ha trovato un’immagine che ritrae Andrew Mountbatten-Windsor e Peter Mandelson in accappatoio, insieme a Jeffrey Epstein. Si tratta della prima immagine nota che ritrae i tre uomini insieme, ma non vengono fornite indicazioni né sulla data né sul luogo in cui è stata scattata la fotografia. Secondo Itv News, la foto è stata scattata a Martha’s Vineyard, negli Stati Uniti, e si ritiene che sia stata scattata tra il 1999 e il 2000, prima che Epstein fosse condannato a 13 mesi di carcere. L’immagine mostra gli uomini seduti attorno a un tavolo da giardino in legno, con davanti a sé delle tazze decorate con la bandiera degli Stati Uniti. Mountbatten-Windsor e Lord Mandelson sono stati arrestati separatamente con l’accusa di abuso d’ufficio in relazione ai loro legami con Epstein e da allora sono stati entrambi rilasciati, pur rimanendo sotto indagine. Mountbatten-Windsor ha ripetutamente negato qualsiasi illecito in relazione a Epstein. Lord Mandelson, ricorda la Bbc, ha a lungo sostenuto di aver accettato la versione dei fatti fornita da Epstein e dal suo avvocato e di aver scoperto la verità solo dopo la sua morte, avvenuta nel 2019.