Iran, le prime parole di Mojtaba Khamenei: “Vendicheremo il sangue dei martiri, basi Usa siano chiuse”

L’Ayatollah Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell’Iran dopo la morte del padre Ali Khamenei, ha parlato per la prima volta dopo la sua nomina. “Assicuro a tutti che non ci asterremo dal vendicare il sangue dei vostri martiri. La rappresaglia che abbiamo in mente non si limita al solo martirio del grande leader della Rivoluzione; piuttosto, ogni membro della nazione martirizzato dal nemico costituisce un caso a sé stante nel dossier della vendetta”. La dichiarazione è stata letta da un conduttore televisivo. Khamenei non è apparso in tv e la televisione di Stato non ha fornito spiegazioni sul perché.

“Una parte limitata di questa ritorsione ha già preso forma tangibile, ma finché non sarà pienamente realizzata, questo caso rimarrà aperto a scapito di altri”, ha aggiunto, “saremo particolarmente sensibili riguardo al sangue dei nostri figli. Pertanto, il crimine deliberatamente commesso dal nemico contro la scuola Shajareh-Tayyebeh a Minab, e alcuni casi simili, rivestono uno status speciale in questo processo di accertamento delle responsabilità”.

“Usa chiudano tutte le basi nella regione”

“Tutte le basi statunitensi nella regione dovrebbero essere immediatamente chiuse, altrimenti saranno attaccate”. La nuova Guida Suprema ha poi lanciato un appello all’unità nazionale in un discorso televisivo, il primo dalla sua nomina, e ha affermato che lo Stretto di Hormuz “continuerà a rimanere chiuso per fare pressione sui nemici” dell’Iran. “La leva della chiusura dello Stretto di Hormuz deve certamente continuare a essere utilizzata. Sono stati condotti studi anche sull’apertura di altri fronti in cui il nemico ha poca esperienza e sarebbe altamente vulnerabile. La loro attivazione avverrà se la situazione di guerra persisterà e in base a considerazioni di opportunità”, ha aggiunto Khamenei. che ha poi affermato che l’Iran crede nell’amicizia con Paesi vicini e che continuerà a colpire solo le basi degli Stati Uniti. “Questi Paesi devono chiarire la loro posizione nei confronti di coloro che hanno attaccato la nostra amata patria e ucciso membri del nostro popolo. Raccomando loro di chiudere quelle basi il prima possibile, perché ormai devono aver capito che le pretese degli Stati Uniti di garantire sicurezza e pace non sono altro che una menzogna”, ha aggiunto Khamenei.

“Otterremo un risarcimento dal nemico”

“Il nostro sincero ringraziamento va ai nostri coraggiosi combattenti che, in un momento in cui la nostra nazione e la nostra amata patria sono state ingiustamente attaccate dai leader del fronte dell’arroganza, hanno bloccato il cammino del nemico con i loro potenti colpi e dissipato la sua illusione di poter dominare il nostro amato Paese o forse dividerlo. Cari fratelli combattenti, la richiesta delle masse è la continuazione di una difesa efficace e degna di rimpianto”, ha aggiunto Khamenei che non è apparso in video. “Un punto che devo sottolineare è che, in ogni caso, otterremo un risarcimento dal nemico. Se rifiuta, prenderemo dai suoi beni nella misura che riterremo appropriata e, se ciò non sarà possibile, distruggeremo i suoi beni nella stessa misura”.

“Ho visto il corpo di mio padre”

Mojtaba Khamenei ha riconosciuto nel suo primo discorso da Guida Suprema la morte del padre, dichiarando di essere stato presente e di aver visto il suo corpo. Khamenei ha anche confermato che sua moglie, una delle sue sorelle, sua nipote e il marito dell’altra sorella sono stati uccisi nell’attacco aereo. “Ho avuto l’onore di vedere il suo corpo dopo il martirio“, ha detto Khamenei riferendosi a suo padre, Ali Khamenei, “quello che ho visto è stata una montagna di fermezza, e mi è stato detto che il pugno della sua mano intatta era stato chiuso”.