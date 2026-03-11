Iran, il cratere lasciato da un missile in piazza Resalat a Teheran

Dopo ulteriori attacchi israelo-americani su Teheran, danni e detriti erano sparsi nei pressi di piazza Resalat. Le immagini diffuse dall’organizzazione umanitaria Mezzaluna Rossa mostrano il cratere lasciato da un missile e anche i soccorritori che caricano i cadaveri sui veicoli. Il gruppo ha affermato che almeno sei persone sono state uccise nella zona. Secondo fonti ufficiali, dall’inizio della guerra gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele hanno causato la morte di almeno 1.230 persone in Iran.