Iran, Teheran annuncia l’attacco più intenso. Colpita nave cargo a Hormuz. Droni su aeroporto di Dubai: feriti. Nyt: “Khamenei ferito” – La diretta

“Stiamo dedicando la massima attenzione alle possibili ricadute economiche di questa crisi. Abbiamo predisposto tutti gli strumenti di monitoraggio sull’andamento dei prezzi e il contrasto a eventuali fenomeni speculativi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. “In particolare sui carburanti – aggiunge – stiamo valutando anche di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili, che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023. La sua attivazione è tra le contromisure che siamo pronti a prendere”. “Riguardo l’attuale aumento dei prezzi dei carburanti, il messaggio che voglio dare agli italiani ma anche a chi dovesse pensare di sfruttare questa situazione per arricchirsi sulla pelle dei cittadini e delle imprese è: consiglio prudenza. Perché faremo tutto quello che possiamo per impedire che si speculi sulla crisi compreso se necessario recuperare i proventi della speculazione con una maggiore tassazione delle aziende che ne fossero responsabili”, conclude.
L’Iran ha annunciato che banche e istituzioni finanziarie sono ora obiettivi in Medioriente. La dichiarazione del quartier generale di emergenza dell’Iran, il comando Khatam al-Anbiya, arriva dopo che i media hanno riferito che alcuni dipendenti di una banca a Teheran sono stati uccisi durante attacchi aerei israelo-americani. La minaccia metterebbe particolarmente a rischio Dubai, sede di numerose istituzioni finanziarie internazionali, oltre all’Arabia Saudita e al regno insulare del Bahrain.
L’Iran non ha alcuna intenzione di prendere di mira o scontrarsi con i paesi della regione. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in un colloquio con il premier del Pakistan Shehbaz Sharif. Lo riportano i media di Teheran. “La Repubblica Islamica non ha alcuna intenzione di prendere di mira o scontrarsi con i paesi della regione, verranno colpiti solo quegli obiettivi dai quali partono attacchi contro il nostro territorio, nel quadro del diritto alla difesa legittima”, ha spiegato. Pezeshkian ha inoltre avvertito che, “se la comunità internazionale e le organizzazioni internazionali non prestano attenzione e non affrontano i responsabili di questa guerra imposta e dell’aggressione militare contro l’Iran, le condizioni di ordine e sicurezza mondiale ne risulteranno destabilizzate”.
Due droni iraniani hanno colpito l’aeroporto internazionale di Dubai, ferendo quattro persone. Lo hanno riferito le autorità locali, spiegando che l’attacco ha causato “ferite lievi a due cittadini ghanesi e un cittadino bengalese, e ferite moderate a un cittadino indiano”. I voli, hanno aggiunto, non hanno subito interruzioni.
L’ondata di attacchi aerei israeliani nella periferia sud di Beirut, avvenuta durante la notte e questa mattina, ha preso di mira i centri di comando e i depositi di armi di Hezbollah. Lo dichiara l’esercito israeliano, spiegando di aver colpito ieri anche un centro di comando di Hezbollah nella città costiera libanese di Tiro.
“Non ho detto né sì né no. Ho detto che esaminerò la questione con grande serietà e secondo le regole”. Lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog in un’intervista al quotidiano tedesco Bild riferendosi alla possibilità di una grazia per il primo ministro Benjamin Netanyahu, sotto processo per corruzione, come richiesto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Così come il presidente Trump è vincolato alla sua Costituzione, anche io devo rispettare la mia”, ha aggiunto Herzog, spiegando che procedure di questo tipo richiedono normalmente “tra quattro e otto mesi” e che una richiesta durante un processo in corso è “molto, molto rara”.
Credo che forse stiamo arrivando all’ultimo capitolo della guerra”. Lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog in un’intervista al quotidiano tedesco Bild, collegando il conflitto con l’Iran agli attacchi del 7 ottobre 2023 contro Israele. “È una guerra che fa parte dello stesso conflitto iniziato il 7 ottobre e ora potremmo essere arrivati alla fase finale, cambiando l’intera configurazione del Medioriente”, ha affermato Herzog, secondo cui se la minaccia iraniana verrà eliminata l’intera regione potrà “tornare a respirare e a svilupparsi”.
“Proteggiamo l’Europa facendo questo”. Lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog in un’intervista al quotidiano tedesco Bild riferendosi alla guerra contro l’Iran. “Teheran diffonde terrorismo non solo nella nostra regione ma in tutto il mondo. Perché l’Iran dovrebbe avere cellule terroristiche in Brasile, in Australia o in tutta Europa? È tempo che la comunità internazionale dica all’Iran: basta, è troppo”, ha aggiunto Herzog, lodando anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz “per le sue parole molto forti e chiare al fianco di Israele”.
“Ho sentito notizie riguardo a Mojtaba, che sarebbe rimasto ferito. Ho chiesto a degli amici che sono in contatto. Hanno detto, grazie a Dio, che sta bene e non ci sono problemi”. Lo ha scritto in un post pubblicato durante la notte su Telegram, Yousef Pezeshkian, figlio del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, a proposito delle voci sulla salute di Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell’Iran.
“Le forze di difesa aerea dell’Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan”. È quanto riferito dal Ministero della Difesa emiratino, come riporta l’agenzia Tass.
Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran ha affermato che almeno due missili sono stati lanciati verso una base statunitense in Kuwait. Lo riferiscono le agenzie di stampa iraniane. “La base americana di Arifjan è stata colpita dal lancio di 2 missili da parte dell’unità missilistica terrestre”, hanno dichiarato i Pasdaran, riferendosi a Camp Arifjan, installazione situata a sud di Kuwait City.
Esplosioni sono state segnalate nei pressi dell’aeroporto di Teheran. Le immagini, diffuse da Al Jazeera, mostrano enormi esplosioni avvenute durante la notte nei pressi dello scalo di Mehrabad, situato dentro la capitale iraniana. Nel filmato si vede il fumo che si alza intorno all’aeroporto.
Non ci sono segnalazioni di feriti in seguito all’ultimo lancio di missili iraniani contro Israele. Lo riferiscono i servizi di soccorso, citati da Times of Israel. Le sirene d’allarme sono risuonate nel centro di Israele e in alcune zone della Cisgiordania settentrionale.
Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran ha dichiarato di aver lanciato nelle scorse ore la sua “operazione più violento e intenso” dall’inizio della guerra. Lo riferiscono i media di Teheran, citati dalla Cnn, secondo cui l’attacco notturno ha comportato il lancio di missili, tra cui il missile balistico a lungo raggio Khorramshahr, contro obiettivi in Israele e statunitensi. “Continueremo i nostri attacchi sostenuti con determinazione e forza, e nel proseguimento di questa guerra pensiamo solo alla resa completa del nemico”, hanno affermato i Pasdaran in un comunicato. “La guerra finirà solo quando l’ombra della guerra sarà allontanata dal nostro Paese”, hanno aggiunto.
Il Qatar ha affermato di aver intercettato un nuovo attacco missilistico diretto alla nazione del Golfo. L’ultimo attacco, riferisce Al Jazeera, è stato preceduto da un allarme di “elevata minaccia alla sicurezza” da parte delle autorità. Successivamente il ministero della Difesa di Doha ha annunciato che “la minaccia alla sicurezza è stata eliminata e la situazione è tornata alla normalità”.
Mojtaba Khamenei è ferito e si è rifugiato in un luogo ferito. E’ quanto riferisce il New York Times citando funzionari iraniani. Proclamato successore del padre ucciso come Guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei non è comparso né in video né in pubblico, né ha rilasciato dichiarazioni scritte. Una delle ragioni, spiegano i funzionari, è la preoccupazione che qualsiasi comunicazione possa rivelare la sua posizione e metterlo in pericolo. Ma un altro fattore è che il 56enne nuovo leader iraniano è rimasto ferito il giorno dell’inizio dell’attacco da parte di Israele e degli Stati Uniti. I funzionari di Teheran affermano al Nyt che negli ultimi due giorni alcune figure di spicco del governo hanno riferito loro che Mojtaba Khamenei ha riportato ferite, anche alle gambe, ma che è vigile e si è rifugiato in un luogo altamente sicuro con comunicazioni limitate.
E’ di quattro morti il bilancio dell’attacco israeliano che nella notte ha colpito un appartamento di un edificio residenziale nel centro di Beirut. Lo riportano i media libanesi, ripresi da Times of Israel.
Un proiettile ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, incendiando l’imbarcazione. Lo ha riferito il centro United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto), gestito dalle forze armate britanniche, spiegando che l’imbarcazione è stata colpita appena a nord dell’Oman. Il centro ha aggiunto che l’equipaggio stava evacuando la nave. L’Iran non ha rivendicato immediatamente l’attacco, anche se negli ultimi tempi ha preso di mira navi nello Stretto di Hormuz e nelle aree circostanti. L’Ukmto aveva in precedenza segnalato un altro attacco contro una nave al largo di Ras al-Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti.