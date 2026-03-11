Iran, i video delle navi posamine distrutte dagli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver affondato 16 navi posamine iraniane, con le immagini di alcuni degli attacchi diffusi dal Us Central Command, dopo che Trump aveva minacciato di colpire l’Iran a “un livello mai visto prima” se il Paese non avesse rimosso immediatamente le mine che avrebbe potuto posizionare nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, Teheran ha minacciato di bloccare le esportazioni di petrolio dalla regione, affermando che non avrebbe permesso che “nemmeno un litro” fosse spedito ai suoi nemici.