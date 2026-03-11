Hawaii, la nuova eruzione del vulcano Kilauea: fontane di lava alte fino a 300 metri

Il Kilauea sta lanciando fontane di lava alte fino a 300 metri e la caduta di tefra (l’insieme di materiali piroclastici) sta costringendo alla chiusura temporanea della Big Island delle Hawaii. L’eruzione, iniziata martedì mattina, segna il 43° episodio dall’inizio dell’attività vulcanica nel dicembre 2024 e non è chiaro quando si fermerà. A volte sono durati alcuni giorni, altre poche ore. La lava è rimasta all’interno del cratere sommitale dell’Hawaii Volcanoes National Park e non ha minacciato le abitazioni. Tuttavia, cenere e altri frammenti vetrosi stanno cadendo sulle comunità vicine, con le autorità costrette a chiudere le aree intorno e parte dell’autostrada.

La tefra vulcanica può irritare gli occhi, la pelle e il sistema respiratorio e può anche ostruire e causare altri problemi ai sistemi di raccolta dell’acqua, comuni in alcune parti della Big Island.