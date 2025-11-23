Hawaii, il vulcano Kilauea è uno spettacolo: le immagini della nuova eruzione

(LaPresse) Il vulcano Kilauea delle Hawaii ha eruttato lava dal suo cratere sommitale a intervalli semi-regolari dalla fine dello scorso anno. Il vulcano, uno dei più attivi al mondo, ha avuto decine di eruzioni dal mese di dicembre. Gli scienziati ritengono che facciano tutti parte della stessa eruzione perché il magma ha seguito lo stesso percorso verso la superficie. Secondo l’U.S. Geological Survey, i getti provenienti dal condotto sud del cratere sommitale del Kilauea hanno raggiunto un’altezza di 400 metri. Si tratta di un’altezza superiore a quella dell’Empire State Building di New York, che conta più di 100 piani. La lava è rimasta confinata all’interno del cratere sommitale all’interno dell’Hawaii Volcanoes National Park e non ha minacciato case o edifici. Il Kilauea si trova sull’isola di Hawaii, la più grande dell’arcipelago hawaiano. Si trova a circa 320 chilometri a sud della città più grande dello stato, Honolulu, che si trova su Oahu.