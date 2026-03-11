Corea del Nord, il secondo imponente test con missili da crociera sotto lo sguardo di Kim e di sua figlia

Il leader nordcoreano Kim Jong Un e sua figlia hanno assistito ai test con missili da crociera strategici lanciati da una nave da guerra. Un video della TV di Stato ha mostrato i due all’interno di una sala conferenze mentre guardavano uno schermo che mostrava le armi lanciate dalla ‘Choe Hyon’, un cacciatorpediniere della marina militare varato un anno fa. Kim Jong Un che ha affermato che i test hanno lo scopo di dimostrare la posizione strategica offensiva della marina e di familiarizzare le truppe con il lancio di armi. Si tratta anche di una risposta alle esercitazioni militari primaverili tra Stati Uniti e Corea del Sud, che Pyongyang considera una prova generale di invasione. “La Corea del Nord convincerà i nemici della nostra deterrenza bellica”, ha affermato la sorella di Kim Jong Un e alto funzionario, Kim Yo Jong.

Dalla fine del 2022, la figlia del leader nordcoreano, Kim Ju Ae, 13 anni, ha accompagnato il padre in numerosi eventi di rilievo, tra cui parate militari e test militari. Secondo l’agenzia di spionaggio della Corea del Sud, Kim Jong Un sarebbe vicino a designarla come sua erede.