Corea del Nord, Kim Jong Un rieletto segretario generale del Partito dei Lavoratori



Kim Jong Un è stato rieletto segretario generale del Partito dei Lavoratori al potere in Corea del Nord. Lo riferiscono i media statali, spiegando che i delegati gli hanno attribuito il merito di aver rafforzato l’arsenale nucleare del Paese e consolidato la sua posizione nella regione. Il partito ha pubblicato un elenco che conferma un ricambio generazionale nella cerchia dirigente del leader. Tra le decine di membri sostituiti nel Comitato Centrale, composto da 138 membri, figurano anziani capi militari e il presidente 76enne del parlamento nordcoreano, considerato un organo puramente formale.