Iran, Trump: "La Marina e l’Aeronautica di Teheran sono sparite"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la Marina e l’Aeronautica iraniane sono “sparite”. “La loro Marina è sparita”, ha detto Trump, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno eliminato “24 navi in tre giorni”. Trump ha fornito questo breve aggiornamento sulla guerra all’inizio di un evento per celebrare i campioni della Major League Soccer, l’Inter Miami di Lionel Messi, senza fornire dettagli, rendendo difficile verificarne subito l’accuratezza. “Non hanno Aeronautica, non hanno difesa aerea”, ha detto il capo della Casa Bianca. Trump ha anche suggerito che i leader iraniani sono ora pronti a fare un accordo e a porre fine ai combattimenti, ma ha aggiunto: “Noi ora vogliamo combattere più di loro“.