Trump riceve Messi e l’Inter Miami alla Casa Bianca

Donald Trump ha ricevuto Leo Messi e i giocatori dell’Inter Miami alla Casa Bianca. Il presidente statunitense ha accolto il campione argentino insieme ai compagni di squadra, vincitori della Major League Soccer 2025. Mio figlio Barron “è un tuo grande tifoso”, ha detto il tycoon parlando con il fuoriclasse di Rosario. Oltre a lui erano presenti l’allenatore Javier Mascherano (da calciatore due volte vincitore della Champions League) e altri grandi giocatori che hanno scelto il club della Florida per proseguire o concludere la loro brillante carriera, come Luis Suarez e Rodrigo De Paul.

Donald Trump riceve Leo Messi e l’Inter Miami alla Casa Bianca, Washington, 5 marzo 2026 (AP Photo/Alex Brandon)

