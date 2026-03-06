Iran, nuovi raid su Teheran e Libano. Trump: “Inviare truppe di terra è una perdita di tempo” – La diretta

La guerra in Medio Oriente continua ad allargarsi: giovedì l’Iran ha attaccato l’Azerbaigian, colpendo l’aeroporto di Nakhchivan e causando quattro feriti tra i dipendenti. Le forze di Teheran tuttavia non si sono assunte la responsabilità del raid e hanno suggerito che potesse trattarsi di un atto di Israele. I Pasdaran, invece, hanno rivendicato attacchi a una petroliera statunitense nel Golfo Persico, al largo del Kuwait, a basi con forze Usa presso Camp Arifjan (sempre in Kuwait) e a Erbil, in Iraq. Parallelamente proseguono le offensive di Tel Aviv contro Iran e Libano, in particolare Beirut.
L’Italia, tramite le parole di Giorgia Meloni e Antonio Tajani, ha ribadito che non è in guerra e che non ci entrerà mentre il ministro della Difesa Giudo Crosetto ha criticato l’offensiva di Israele e Usa definendola “fuori dal diritto internazionale”. Intanto il governo si prepara a mandare aiuti alla difesa di Cipro e i Paesi del Golfo grazie alla risoluzione di maggioranza approvata ieri alla Camera e al Senato.
“Ho sempre detto che non sarebbe stata una guerra breve. Credo che durerà 6-7 settimane almeno, lo ha detto anche Trump”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Sky. “Anche gli attacchi da parte dell’Iran non finiranno presto”, ha aggiunto.
La Francia ha parlato di guerra “illegale” da parte di Stati Uniti e Israele all’Iran però poi “concede le basi” agli Usa in Medioriente. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Sky. “E’ contradditorio”, ha aggiunto.
L’esercito israeliano ha affermato che sta conducendo nuovi attacchi su Beirut, in Libano. “Le Idf hanno iniziato ad attaccare le infrastrutture dell’organizzazione terroristica Hezbollah a Dahiyya, Beirut, seguiranno maggiori dettagli”, ha riferito l’esercito su X. Massicci raid israeliani avevano già colpito il Libano nella notte.
“Quella di Sanchez è stata una scelta politica” da parte di un leader che “non mi pare abbia a cuore le relazioni transatlantiche”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Sky. “Le cose ci possono dire anche diversamente – ha aggiunto – anche noi non vogliamo la guerra, lo abbiamo nella Costituzione”.
Dagli Usa “non abbiamo avuto richieste” delle basi militari “neanche per uso logistico”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Sky. “Per qualsiasi altro tipo di uso ci deve essere un passaggio parlamentare”, ha aggiunto.
“Sono circa 100mila gli italiani coinvolti direttamente o indirettamente” nella guerra fra Stati Uniti e Israele e l’Iran. “Ne abbiamo fatti rientrare più di 10mila ma è come se dovessimo spostare la città di Latina. Poi c’è anche chi non vuole rientrare”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a Radio Globo.
“Stanotte abbiamo fatto uscire da Teheran una cinquantina di persone, abbiamo chiuso l’ambasciata e abbiamo fatto bene visto che ci sono degli attacchi”, ha aggiunto. Quanto ai voli “li stiamo incrementando”. “Abbiamo affittato dei voli militari come charter, mentre Ita ha mandato un volo a Mascate, in Oman. Stiamo facendo tutto il possibile”, ha dichiarato ancora.
Gli Usa “non saranno in grado di fornire quantità sufficienti” di missili antiaerei e antibalistici “ai Paesi del Golfo, alle proprie forze armate e all’Ucraina”. Lo ha detto il comissario Ue alla Difesa Andrius Kubilius in conferenza stampa congiunta con il vicepremier polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, invitando l’Ue ad aumentare la produzione di missili. Lo riportano i media internazionali.
Le notifiche dei telefoni cellulari sono suonate poco prima di mezzogiorno a Dubai, avvertendo di un possibile attacco missilistico.
Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal gli Emirati Arabi Uniti stanno valutando la possibilità di impedire all’Iran di accedere a miliardi di dollari detenuti nello Stato del Golfo. Questa mossa – viene spiegato – potrebbe paralizzare l’accesso di Teheran alla valuta estera e alle reti commerciali globali. Le autorità degli Emirati avrebbero avvertito i funzionari iraniani che una simile mossa è stata presa in considerazione, ha affermato il giornale, citando fonti vicine alle discussioni, sebbene non sia stata ancora presa una decisione sull’opportunità o meno di agire, né sui tempi.
“L’eredità della crisi del 2022 è oggi la nostra sicurezza energetica”. Così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, in una intervista al Messaggero, sottolinea che i punti di accesso dell’Italia, sono “la nostra sicurezza. Troveremo il gas che manca”.
Lo stop della produzione del Qatar comporta “che al di là della piccola quota di fornitura all’Italia, circa il 9% dei nostri consumi annuali, fa venir meno il 20% del gas a livello mondiale e non sappiamo per quanto tempo. Si stanno muovendo tutti a caccia del gas mancante, vero. E questo ha effetti importanti sui prezzi come abbiamo visto. Ma anche noi siamo in grado di trovare forniture alternative”.
“Per esempio dal Mozambico, ma anche dall’Algeria – spiega il ministro -. E poi, attraverso il Tap, dall’Azerbaijan. Non vedo un problema di quantità e quindi non siamo preoccupati di questo. Il tema sono piuttosto i tempi e quanto dura la crisi. Naturalmente il nostro obiettivo è pensare agli stoccaggi per il prossimo inverno”.
Pichetto ribadisce che “oggi abbiamo gli stoccaggi più pieni d’Europa, oltre il 45%, ben più del doppio della Germania. E abbiamo ancora un po’ di tempo. Ma entro metà aprile, al massimo fine mese, va iniettato il nuovo gas per l’inverno prossimo in modo da rispettare i tempi tecnici di pompaggio”.
Pichetto osserva “il venire meno del 20% dell’offerta di gas o di petrolio crea per definizione tensione sui prezzi. Una condizione nella quale entrano regolarmente in azione ‘i ribassisti’ e ‘i rialzisti’, chi scommette sul ribasso o il rialzo dei prezzi in questione. Questa è la speculazione ‘buona’. Altra cosa sono gli approfittatori. Ed è su questi che abbiamo alzato il livello di attenzione grazie anche a Arera con la costituzione dell’Unità di vigilanza energetica”.
Secondo il Joint Maritime Information Center il traffico navale nello stretto di Hormuz si è quasi completamente bloccato. In una nota riportata dai media internazionali il Joint Maritime Information Center ha affermato che nelle ultime 24 ore sono stati osservati solo due transiti commerciali confermati attraverso lo stretto, e si trattava di navi cargo e non di petroliere. In tempi normali, circa 138 imbarcazioni avrebbero attraversato lo stretto in 24 ore.
Tuttavia – viene spiegato – un’elevata concentrazione di imbarcazioni rimane all’ancora, alla deriva e ormeggiate nei porti del Golfo Persico, La valutazione della minaccia alla sicurezza dell’area da parte del JMIC rimane “critica”, il che indica che un attacco è quasi certo.
In Israele è risuonato l’allarme per il lancio di missili dall’Iran. I sistemi di difesa aerea sono al lavoro per intercettare il bombardamento. A Tel Aviv si è sentito il rumore delle esplosioni.
La polizia di Londra ha affermato che quattro uomini sono stati arrestati con l’accusa di aiutare l’Iran spionando la comunità ebraica. In una dichiarazione la Metropolitan Police ha spiegato che i sospetti, un iraniano e tre cittadini con doppia nazionalità britannica-iraniana, sono stati messi in custodia con l’accusa di assistere un servizio di intelligence straniero. La forza di polizia ha aggiunto che gli uomini, di 22, 40, 52 e 55 anni, sono stati arrestati in abitazioni situate in e intorno al nord di Londra poco dopo l’1 di notte. Si sospetta che gli uomini abbiano spiato luoghi e individui.
La Cina “si oppone agli attacchi militari contro l’Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele in violazione del diritto internazionale e sostiene l’Iran nella salvaguardia della sua sovranità, sicurezza, integrità territoriale e dignità nazionale e nella difesa dei suoi legittimi diritti e interessi”. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, nel corso di un briefing riportato dai media di Pechino. “La comunità internazionale dovrebbe lavorare insieme per promuovere la pace, fermare la guerra e salvaguardare la pace e la stabilità in Medioriente”, ha detto ancora.
Almeno 20 persone sono state uccise e altre 30 sono rimaste ferite in un attacco degli Stati Uniti e di Israele in un sobborgo di Shiraz, nell’Iran meridionale. Lo ha reso noto l’agenzia Fars secondo cui sarebbero stati colpiti anche un parco divertimenti per bambini e un deposito di ambulanze a Zibashahr. Tra le vittime ci sarebbero anche due operatori delle ambulanze.
Il ministero della Salute israeliano riferisce che nelle ultime 24 ore 140 feriti sono stati trasportati in ospedale a causa del conflitto con l’Iran. Tra i pazienti ricoverati in ospedale, uno è in gravi condizioni, 19 in condizioni moderate e 114 in buone condizioni. Lo riportano i media israeliani.
Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha riferito di aver parlato con il sultano dell’Oman e l’emiro del Qatar per “esprimere loro tutta la solidarietà e il sostegno della Spagna di fronte agli attacchi ingiustificabili che hanno subito i loro paesi”. “Nessun paese deve essere attaccato impunemente”, ha rimarcato il leader socialista, sostenendo che “i missili e i droni seminano solo paura e mettono a rischio vite innocenti”. “Dobbiamo costruire la pace e la sicurezza che tutti meritano”, ha concluso.
“L’Iran non è il Venezuela, i curdi non sono in grado di invaderlo e la mancanza di obiettivi chiari e giustificazioni legali indebolisce gli Usa”. Lo ha affermato in un’intervista a Repubblica Leon Panetta, ex capo di Pentagono e Cia. Secondo Panetta la missione in Iran “non è stata spiegata al popolo americano”.
“All’inizio il presidente ha dichiarato che era il cambio di regime; poi il segretario alla Difesa lo ha contraddetto, perché l’obiettivo sono i missili e il programma nucleare, poi quello di Stato ha detto che l’intervento è scattato perché Israele stava per attaccare. Altri hanno detto che c’era la minaccia di un’azione preventiva dell’Iran, ma il Pentagono l’ha negata. Il popolo americano e il mondo hanno il diritto di sapere cosa stiamo cercando di raggiungere”, ha aggiunto.
Secondo Panetta per arrivare a un regime change “è necessario che la popolazione si sollevi, ma non sta accadendo. Così diventa alta la probabilità che qualche membro del regime resti al potere”. Quanto all’Italia e all’Europa e la rischio di attacchi o attentati terroristici “è un pericolo che dovete considerare. L’Iran sta lanciando missili in tutto il Medio Oriente e a Cipro, non mi sorprenderebbe se vi prendesse di mira. Ha il potenziale per farlo”, ha concluso.
Lo Sri Lanka ha preso il controllo della nave iraniana IRIS Bushehr e sta trasferendo a terra più di 200 marinai dopo che il mezzo ha segnalato un guasto al motore nelle acque vicino all’isola. La decisione è stata presa dal presidente Anura Kumara Dissanayake dopo colloqui con funzionari iraniani e il capitano della nave.
L’episodio segue l’affondamento da parte di un sottomarino statunitense della nave da guerra iraniana IRIS Dena al largo della costa dello Sri Lanka, segnando uno dei rari casi dalla Seconda Guerra Mondiale in cui un sottomarino affonda una nave di superficie. La marina dello Sri Lanka ha salvato 32 marinai e recuperato 87 corpi. L’episodio mette in luce come il conflitto iraniano si stia estendendo oltre il Medioriente fino all’Oceano Indiano, collocando lo strategico Sri Lanka in una posizione delicata nel bilanciare obblighi umanitari, diritto marittimo internazionale e la sua politica di non allineamento.
Le operazioni di volo di linea di Qatar Airways rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Paese. Lo ha reso noto la compagni di bandiera di Doha su X. “Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena l’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo”, viene spiegato. “Stiamo lavorando 24 ore su 24 per organizzare ulteriori voli di soccorso ove possibile e condivideremo ulteriori aggiornamenti non appena saranno confermati”.
Il ministero della Difesa del Qatar ha fatto sapere in una nota di aver intercettato un attacco con un drone contro la base aerea americana di Al-Udeid, la più grande del Medioriente.
Pir Hossein Kolivand, presidente della Mezzaluna Rossa iraniana, afferma che gli attacchi israelo-americani hanno danneggiato 3.643 siti civili, tra cui 3.090 abitazioni. Sono stati danneggiati anche 528 centri commerciali e di servizi, 14 strutture mediche o farmaceutiche e nove strutture della Mezzaluna Rossa. Lo riporta Al Jazeera. La maggior parte degli obiettivi, ha aggiunto, si trovavano in “aree residenziali densamente popolate”.
L’esercito statunitense ha dichiarato di aver colpito una porta-droni iraniana, provocando un incendio. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso un filmato in bianco e nero della nave in fiamme. L’esercito iraniano non ha immediatamente riconosciuto l’attacco.
La porta-droni, IRIS Shahid Bagheri, è una nave portacontainer riconvertita con una pista lunga 180 metri per il decollo dei droni. Secondo quanto riportato al momento della sua inaugurazione nel 2025, il vascello può percorrere fino a 22.000 miglia nautiche senza bisogno di rifornimenti nei porti. L’ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale statunitense, ha descritto la porta-droni come “all’incirca della dimensione di una portaerei della Seconda Guerra Mondiale”.
Le difese aree di Amman avrebbero abbattuti diversi droni nella città giordana di Irbid. Lo riporta al Jazzera citando i suoi corrispondenti sul posto.
Il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita afferma di aver intercettato e distrutto un altro drone, questa volta a nord-est di Riad. Lo riporta Al Jazeera. L’incidente è avvenuto dopo che il ministero aveva annunciato l’abbattimento di tre droni a est della capitale.
Secondo un’analisi del Center for Strategic and International Studies pubblicata giovedì e riportata dalla Cnn, si stima che le prime 100 ore della campagna militare statunitense contro l’Iran siano costate 3,7 miliardi di dollari, ovvero più di 890 milioni di dollari al giorno. Meno di 200 milioni di dollari di questa stima totale sono costi operativi già inclusi nel bilancio del Pentagono. A loro volta, i restanti 3,54 miliardi di dollari del costo stimato “richiederanno probabilmente ulteriori finanziamenti da parte del Dipartimento della attraverso uno stanziamento supplementare o un altro disegno di legge”, hanno affermato gli analisti.
L’Unicef afferma che quasi 200 bambini sono stati uccisi negli attacchi da quando, nel fine settimana, è iniziata l’escalation militare degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran.Almeno 181 persone sono state uccise in Iran, sette in Libano, tre in Israele e una in Kuwait. “Non sono i bambini a scatenare le guerre, ma pagano un prezzo inaccettabilmente alto. L’escalation militare in Medioriente ha già avuto un impatto devastante sui bambini”, ha affermato l’Unicef.
Inviare truppe di terra in Iran? “Sarebbe una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso tutto ciò che possono perdere”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, intervistato da Nbc News, aggiunge che il ritmo e l’intensità degli attacchi continueranno.
“Vogliamo entrare e ripulire tutto”. Così il presidente statunitense Donald Trump a NBC News, parlando di Iran. “Non vogliamo qualcuno che ricostruisca nel giro di 10 anni”. “Vogliamo che abbiano un buon leader. Abbiamo alcune persone che penso farebbero un buon lavoro”, ha aggiunto, rifiutando di fare nomi. Trump ha anche detto che sta prendendo provvedimenti per assicurarsi che le persone nella sua lista sopravvivano alla guerra. “Le stiamo osservando, sì,” ha detto.
Le aree residenziali di Teheran sono state tra i luoghi colpiti nei più recenti attacchi statunitensi e israeliani, all’alba di venerdì, secondo il canale di notizie in lingua inglese iraniano Press TV.Un attacco successivo è stato anche ripreso in video mentre un giornalista di Press TV riportava le conseguenze di un attacco precedente.L’emittente iraniana Mamlekate, riporta AlJazeera, ha inoltre riferito che anche i dintorni della principale istituzione educativa del paese, l’Università di Teheran, sono stati colpiti venerdì mattina, secondo un video pubblicato su X.
Nuovi attacchi aerei di Israele sul Libano nella notte. “Aerei nemici hanno lanciato attacchi notturni sulle città di Srifa, Aita al-Shaab, Touline, Sawana e Majdal Selm”, ha dichiarato l’Agenzia Nazionale di Notizie del Libano (Nna), elencando località nel sud del paese, come riporta AlJazeera. Un altro attacco israeliano ha preso di mira la città libanese orientale di Douris. La Nna non ha fornito dettagli sulle vittime o sull’entità della distruzione.
Un attacco iraniano ha preso di mira tre diverse località a Manama, in Bahrein. Lo ha dichiarato il ministero degli Interni del Bahrein su X, spiegando che sono stati colpiti due hotel e un edificio residenziale. L’attacco ha causato danni materiali ma le autorità hanno dichiarato che non ci sono state vittime.
L’Arabia Saudita ha “intercettato e distrutto tre missili balistici lanciati contro la base aerea Prince Sultan”, che ospita militari statunitensi. Lo ha annunciato su X il portavoce del ministero della Difesa di Riad.
La compagnia aerea Etihad Airways degli Emirati Arabi Uniti prevede di riprendere venerdì un “programma di voli commerciali limitato”. I clienti Etihad con prenotazioni precedenti saranno accolti sui voli da Abu Dhabi verso “una serie di destinazioni chiave”, ha dichiarato la compagnia in un comunicato. Le destinazioni includono Il Cairo, Londra, Parigi, New York, Roma, Mosca, Madrid, Seul e altre grandi città. Le persone “non dovrebbero recarsi in aeroporto a meno che non siano state contattate direttamente da Etihad o abbiano una prenotazione confermata su uno di questi nuovi voli”, ha aggiunto. Tutti gli altri servizi commerciali di linea di Etihad da e per Abu Dhabi rimangono sospesi.
