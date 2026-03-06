Iran, nuovi raid su Teheran e Libano. Trump: “Inviare truppe di terra è una perdita di tempo” – La diretta

La guerra in Medio Oriente continua ad allargarsi: giovedì l’Iran ha attaccato l’Azerbaigian, colpendo l’aeroporto di Nakhchivan e causando quattro feriti tra i dipendenti. Le forze di Teheran tuttavia non si sono assunte la responsabilità del raid e hanno suggerito che potesse trattarsi di un atto di Israele. I Pasdaran, invece, hanno rivendicato attacchi a una petroliera statunitense nel Golfo Persico, al largo del Kuwait, a basi con forze Usa presso Camp Arifjan (sempre in Kuwait) e a Erbil, in Iraq. Parallelamente proseguono le offensive di Tel Aviv contro Iran e Libano, in particolare Beirut.

L’Italia, tramite le parole di Giorgia Meloni e Antonio Tajani, ha ribadito che non è in guerra e che non ci entrerà mentre il ministro della Difesa Giudo Crosetto ha criticato l’offensiva di Israele e Usa definendola “fuori dal diritto internazionale”. Intanto il governo si prepara a mandare aiuti alla difesa di Cipro e i Paesi del Golfo grazie alla risoluzione di maggioranza approvata ieri alla Camera e al Senato.

Guerra in Medio Oriente – La diretta di oggi venerdì 6 marzo



