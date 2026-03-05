Iran, Camera Usa respinge limiti a poteri di guerra di Trump

Con 219 voti a favore e 212 contrari, la Camera dei Rappresentanti ha bloccato il provvedimento che puntava a limitare i poteri di guerra di Donald Trump nei confronti dell’Iran. In base al provvedimento, il presidente avrebbe dovuto chiedere l’approvazione del Congresso prima di continuare le operazioni militari. Quattro democratici si sono uniti a tutti i repubblicani, tranne due, nell’opporsi all’iniziativa. Una misura simile è stata bloccata al Senato ieri.