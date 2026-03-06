Iran, agli Usa la guerra costa oltre 890 milioni di dollari al giorno

Secondo un’analisi del Center for Strategic and International Studies pubblicata giovedì e riportata dalla Cnn, si stima che le prime 100 ore della campagna militare Usa contro l’Iran siano costate 3,7 miliardi di dollari, ovvero più di 890 milioni di dollari al giorno. Meno di 200 milioni di dollari di questa stima totale sono costi operativi già inclusi nel bilancio del Pentagono. A loro volta, i restanti 3,54 miliardi di dollari del costo stimato “richiederanno probabilmente ulteriori finanziamenti da parte del Dipartimento della attraverso uno stanziamento supplementare o un altro disegno di legge”, hanno affermato gli analisti.

Oltre ai costi operativi e di supporto – viene spiegato – si prevede che le spese principali saranno la sostituzione delle munizioni, particolarmente importante date le preoccupazioni relative alle scorte di munizioni intercettrici degli Stati Uniti e dei suoi alleati, e la perdita di equipaggiamenti come i tre F-15 abbattuti in un incidente causato dal fuoco amico in Kuwait. In futuro – scrivono gli autori dello studio – i costi potrebbero variare in base a uno “spostamento delle forze statunitensi verso munizioni meno costose”, nonché “all’intensità delle operazioni e all’efficacia della rappresaglia iraniana”.