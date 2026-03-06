Iran, la tv mostra un lancio "in massa" di missili contro Israele

Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l’Iran ha dichiarato di aver lanciato “in massa” missili balistici contro Israele. Teheran ha affermato che si tratta della ventiduesima ondata di attacchi dell’operazione ‘True Promise 4’. Nel frattempo, gli attacchi aerei israeliani hanno colpito la capitale dell’Iran e Beirut, in Libano, mentre gli Stati Uniti hanno colpito, a quanto risulta, una portaerei iraniana, intensificando la loro campagna contro la flotta di navi da guerra della Repubblica Islamica.