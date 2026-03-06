Cuba, Trump: “Cadrà molto presto, vogliono davvero un accordo”

Cuba “cadrà molto presto”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con la Cnn. “Anche Cuba cadrà, vogliono davvero concludere un accordo”, ha detto il capo della Casa Bianca in un’intervista telefonica alla nota emittente tv mentre vantava il successo militare degli Stati Uniti nel suo secondo mandato. “Vogliono concludere un accordo, quindi manderò lì Marco (Rubio ndr.) e vedremo come andrà a finire. In questo momento siamo davvero concentrati su questo. Abbiamo tutto il tempo, ma Cuba è pronta, dopo 50 anni”, ha aggiunto. “Stiamo andando molto bene”, ha concluso.

La situazione a Cuba

Un nuovo grande blackout intanto ha colpito ieri L’Avana e gran parte dell’ovest di Cuba, lasciando milioni di persone senza energia elettrica. L’interruzione è stata causata dall’arresto di una delle più grandi centrali termoelettriche del paese, dove il ripristino completo potrebbe richiedere almeno 72 ore, secondo le autorità energetiche locali. Il governo sta garantendo elettricità solo alle infrastrutture critiche, come ospedali e cliniche, mentre le centrali gradualmente tornano operative. Il guasto è stato attribuito a una fragile rete elettrica e alla mancanza di carburante che sta colpendo da mesi l’isola caraibica a causa della carenza di petrolio. L’ambasciata statunitense ha avvertito la popolazione di prepararsi a “interruzioni prolungate”, ricordando che la rete elettrica cubana è sempre più instabile e che i blackout sono ormai quotidiani.