Iran, Kallas: "Paesi del Golfo collaborino con Ucraina per tecnologia intercettazione droni"

L’Alto rappresentante dell’Unione europea Kaja Kallas ha esortato i paesi del Medioriente, coinvolti nella guerra contro l’Iran, a collaborare con l’Ucraina sulla tecnologia di intercettazione dei droni. Kiev è stata pioniera nello sviluppo di questi sistemi di intercettazione dei droni a basso costo, che costano appena 1.000 dollari, riscrivendo le regole della difesa aerea e attirando l’attenzione di altri paesi. “Per quanto riguarda i droni e i droni intercettori, l’Ucraina è stata davvero in grado di produrne molti e può anche condividere queste conoscenze con i paesi del Golfo per incrementarne la produzione”, ha affermato Kallas da Bruxelles. “Forse il sostegno non è stato realmente reciproco, ma unidirezionale, ma forse da oggi in poi le cose cambieranno”, ha aggiunto il capo della diplomazione Ue.

Zelensky sostiene che vari paesi, tra cui gli Stati Uniti, hanno chiesto aiuto all’Ucraina per difendersi dai droni iraniani e ha dichiarato di aver parlato nei giorni scorsi con i leader degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar, del Bahrein, della Giordania e del Kuwait in merito a una possibile cooperazione.