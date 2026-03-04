Caso Epstein, Commissione Camera Usa convoca Pam Bondi

La Commissione di vigilanza della Camera del Congresso degli Stati Uniti ha convocato la procuratrice generale Pam Bondi affinché testimoni sul suo ruolo nella pubblicazione dei fascicoli su Jeffrey Epstein, nell’ambito dell’indagine della Commissione sull’imprenditore condannato per reati sessuali.

La risoluzione presentata dalla deputata repubblicana Nancy Mace è stata approvata con 24 voti favorevoli e 19 contrari, con il sostegno bipartisan. A Mace si sono uniti i democratici e i colleghi repubblicani Tim Burchett, Michael Cloud, Lauren Boebert e Scott Perry.

Nei giorni scorsi erano stati sentiti l’ex presidente Bill Clinton e la moglie Hillary.