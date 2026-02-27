Caso Epstein, Clinton: “Se avessi saputo non sarei mai salito sul suo aereo”

“Essendo cresciuto in una famiglia con casi di violenza domestica, non solo non sarei salito sul suo aereo se avessi avuto la minima idea di cosa stesse facendo, ma l’avrei denunciato io stesso e avrei guidato la richiesta di giustizia per i suoi crimini, non per i suoi accordi di favore”. Lo ha detto Bill Clinton nella sua dichiarazione iniziale davanti alla commissione di Vigilanza della Camera in riferimento ai suoi numerosi viaggi sul jet privato di Jeffrey Epstein. “Ma anche con il senno di poi, non ho visto nulla che mi abbia mai fatto riflettere. Siamo qui solo perché l’ha nascosto a tutti così bene per così tanto tempo. E quando è venuto alla luce con la sua dichiarazione di colpevolezza del 2008, avevo smesso da tempo di frequentarlo”, ha aggiunto l’ex presidente.

“Non avevo idea dei crimini di Epstein”

“Non avevo idea dei crimini commessi da Epstein”, ha detto ancora Clinton nella sua dichiarazione. “Non importa quante foto mi mostriate, ci sono due cose che alla fine contano più della vostra interpretazione di quelle foto di 20 anni fa. So cosa ho visto e, cosa più importante, cosa non ho visto. So cosa ho fatto e, cosa più importante, cosa non ho fatto. Non ho visto nulla e non ho fatto nulla di sbagliato”, ha affermato l’ex presidente.

“Hillary non aveva nulla a che fare con Epstein”

Hillary “non aveva nulla a che fare con Jeffrey Epstein. Niente””. Lo ha detto Bill Clinton nella sua dichiarazione iniziale davanti alla commissione di Vigilanza della Camera, lamentando la decisione della commissione di convocare la moglie Hillary, la cui deposizione si è svolta ieri. Hillary, ha proseguito”, ha proseguito l’ex presidente, “non ricorda nemmeno di averlo incontrato. Non ha viaggiato con lui né ha visitato nessuna delle sue proprietà” e la sua convocazione “semplicemente non era corretta“.

“Le vittime di Epstein meritano giustizia”

“Le ragazze e le donne le cui vite Jeffrey Epstein ha distrutto meritano non solo giustizia, ma anche di guarire. Hanno aspettato troppo a lungo entrambe le cose”, ha detto ancora Clinton. “Sebbene la mia breve conoscenza con Epstein sia terminata anni prima che i suoi crimini venissero alla luce, e sebbene non abbia mai visto durante i nostri limitati incontri alcuna indicazione di cosa stesse realmente accadendo, sono qui per offrire quel poco che so affinché qualcosa del genere non accada mai più”, ha aggiunto l’ex presidente democratico.