Iran, italiani bloccati su nave da crociera a Dubai: oltre 500 sulla Msc Euribia

Non solo negli hotel o in aeroporto, ci sono centinaia di italiani bloccati a Dubai su una nave da crociera. A causa della guerra in Iran, iniziata sabato scorso gli gli attacchi congiunti di Israele e Stati Uniti, 563 connazionali si trovano fermi in porto a bordo della Msc Euribia, il cui itinerario di viaggio è stato interrotto a causa del conflitto in atto. Lo conferma la compagnia stessa, spiegando che al momento non vi sono ancora indicazioni sui tempi di rientro dei passeggeri.

A raccogliere le segnalazioni dei passeggeri a bordo è l’associazione Codici, la quale auspica nuovi e rapidi aggiornamenti. “Comprendiamo che la situazione è in continua evoluzione, ma MSC deve capire lo stato d’animo di chi si trova bloccato su una nave in un porto coinvolto in una guerra – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Chiediamo, quindi, alla compagnia di fornire aggiornamenti continui e tempestivi. È necessaria una comunicazione puntuale su attività e impegni non solo per garantire l’incolumità dei passeggeri, ma anche e soprattutto per assicurare un rapido e sicuro rientro in Italia”.

La compagnia: “Msc Euribia in porto a Dubai fino a nuovo avviso”

Msc, su proprio sito, ha fatto sapere nell’ultimo aggiornamento, pubblicato il 2 marzo, che la nave Msc Euribia resterà nel porto di Dubai fino a nuovo avviso, seguendo le indicazioni delle autorità di sicurezza nazionali e internazionali presenti nell’area. La situazione a bordo – prosegue la nota – è sotto controllo: ospiti e membri dell’equipaggio sono assistiti e seguiti dal personale di bordo.

Msc scrive inoltre che i voli nella regione sono ancora soggette a restrizioni e continui aggiornamenti e che la compagnia collabora strettamente con quelle aeree per monitorare l’evoluzione delle rotte disponibili e trovare le migliori soluzioni per il rimpatrio dei passeggeri ed è in contatto costante con ambasciate e ministeri degli Affari Esteri. Ieri sera a Fiumicino sono rientrati i primi italiani che erano rimasti bloccati a Dubai e in altri Paesi del Golfo a causa della chiusura dello spazio aereo per via della guerra in Iran.

Cancellate le crociere a Dubai, Doha e Abu Dhabi dei prossimi giorni

Per via della situazione Msc ha comunicato inoltre che sono state cancellate le prossime crociere di MSC Euribia con partenza da Dubai il 7 marzo, da Doha l’8 marzo e da Abu Dhabi l’11 marzo e che i passeggeri interessati sono già stati contattati direttamente.