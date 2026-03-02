Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 2 marzo 2026

Ultima ora

Iran, Netanyahu: "Abbiamo deciso di proteggere noi stessi e così facendo anche gli altri"

LaPresse
LaPresse

“Abbiamo deciso di proteggere noi stessi, ma così facendo proteggiamo anche molti altri“. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato dell’attacco dello Stato ebraico e degli Usa all’Iran a margine della sua visita a Beit Shemesh, dove i missili iraniani hanno ucciso 9 persone. “Da molti anni sostengo che loro minacciano non solo Israele e non solo l’America, ma invocano la morte di Israele e la morte dell’America. Questo è il loro obiettivo finale”, ha spiegato Netanyahu aggiungendo: “Questo è un regime terroristico come non ne abbiamo ma visti al mondo“.