Iran, Netanyahu: "Abbiamo deciso di proteggere noi stessi e così facendo anche gli altri"

“Abbiamo deciso di proteggere noi stessi, ma così facendo proteggiamo anche molti altri“. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato dell’attacco dello Stato ebraico e degli Usa all’Iran a margine della sua visita a Beit Shemesh, dove i missili iraniani hanno ucciso 9 persone. “Da molti anni sostengo che loro minacciano non solo Israele e non solo l’America, ma invocano la morte di Israele e la morte dell’America. Questo è il loro obiettivo finale”, ha spiegato Netanyahu aggiungendo: “Questo è un regime terroristico come non ne abbiamo ma visti al mondo“.