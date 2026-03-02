Iran, droni verso Cipro: le sirene in una base aerea britannica

Suonano nuovamente le sirene, pochi minuti dopo mezzogiorno, alla base RAF di Akrotiri, a Cipro, quando due caccia Typhoon e aerei da guerra F-35 sono decollati a tutta velocità, apparentemente per intercettare eventuali droni o missili in arrivo dall’Iran. Un residente della zona ha mostrato all’Associated Press un messaggio di testo inviato dalla base che avvertiva di una “minaccia alla sicurezza in corso” e invitava i residenti della zona a rimanere in casa e lontani dalle finestre. L’ultimo allarme arriva esattamente 12 ore dopo che un drone ha colpito la base, una delle due che il Regno Unito ha mantenuto a Cipro dopo che l’isola del Mediterraneo orientale ha ottenuto l’indipendenza dal dominio coloniale britannico nel 1960. Il presidente cipriota Nikos Chrisodoulides ha confermato l’attacco da parte di un drone di tipo “Shahed” tre minuti dopo la mezzanotte, che ha causato solo lievi danni strutturali.