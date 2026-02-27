Ucraina, Orbán accusa Zelensky di aver mentito sui danni all'oleodotto

Il premier ungherese Viktor Orbán ha ribadito la sua affermazione secondo cui l’Ucraina ha imposto al suo Paese un “blocco petrolifero” e ha accusato il presidente Volodymyr Zelensky di “mentire” sull’entità dei danni a un oleodotto chiave. “Non stanno ancora attaccando le persone o le nostre città, ma la nostra economia. Dopotutto, se non scorre petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba, si verificherà il caos economico”, ha dichiarato Orbán, mentre le tensioni tra Budapest e Kiev si intensificavano a causa dell’interruzione del transito del petrolio russo. Il flusso di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba verso Ungheria e Slovacchia è stato interrotto dal 27 gennaio, con funzionari ucraini che affermano che gli attacchi dei droni russi hanno danneggiato l’oleodotto, che trasporta il greggio russo attraverso il territorio ucraino verso l’Europa centrale. “Gli europei occidentali non conoscono gli ucraini. Credono a ciò che dice Zelensky. È una bugia evidente che motivi tecnici impediscano le forniture di petrolio”, ha insistito Orbán.