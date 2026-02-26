Epstein files, Hillary Clinton testimonia al Congresso: “Non l’ho mai incontrato, bisogna indagare su Trump”

Hillary Clinton testimonia davanti ai deputati della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a New York, nell’ambito di un’indagine congressuale su Jeffrey Epstein. Clinton ha subito assicurato di non aver mai incontrato il miliardario condannato per traffico sessuale di minori morto suicida in carcere. In una dichiarazione iniziale condivisa sui social l’ex segretario di Stato Usa ed ex First Lady ha scritto: “Non avevo idea delle loro attività criminali. Non ricordo di aver mai incontrato il signor Epstein”. La sua testimonianza dà il via a due giorni di deposizioni che vedranno coinvolto anche il marito Bill Clinton, ex presidente Usa.

L’ex candidata alla presidenza degli Stati Uniti testimonia oggi davanti ai deputati della Camera a New York nell’ambito di un’indagine del Congresso su Epstein. Le deposizioni a porte chiuse si tengono nella città natale dei Clinton, Chappaqua, un tranquillo paesino a nord di New York City. Sarà la prima volta che un ex presidente sarà costretto a testimoniare davanti al Congresso.

Hillary Clinton: “Commissione Epstein dovrebbe indagare su Trump”

Una commissione congressuale impegnata per la “trasparenza” “andrebbe a fondo alle notizie secondo cui il dipartimento di Giustizia avrebbe nascosto le interviste dell’Fbi in cui una sopravvissuta accusa il presidente Trump di crimini efferati”, ha detto ancora Clinton nella sua dichiarazione iniziale davanti alla commissione di Vigilanza della Camera che sta indagando sulla vicenda Epstein. “Se questa commissione volesse davvero scoprire la verità sui crimini di traffico di esseri umani di Epstein, non si affiderebbe a gruppi di giornalisti per ottenere risposte dal nostro attuale presidente sul suo coinvolgimento; gli chiederebbe direttamente, sotto giuramento, informazioni sulle decine di migliaia di volte in cui compare nei fascicoli di Epstein“, ha affermato l’ex first lady ed ex segretaria di Stato nell’audizione che si sta svolgendo a porte chiuse nella sua residenza di Chappaqua, nello Stato di New York. “Cosa viene nascosto? Chi viene protetto? E perché questo insabbiamento?”, ha affermato Clinton.

Il caso Epstein oggi ha travolto un altro personaggio di spicco: Borge Brende, presidente e Ceo del Forum economico di Davos, si è dimesso dopo le rivelazioni in merito ai suoi rapporti con Jeffrey Epstein.