Afghanistan, rappresaglia contro il Pakistan per i raid aerei

Resta altissima la tensione tra Pakistan e Afghanistan. All’inizio della settimana Islamabad ha bombardato le principali città afghane, inclusa la capitale Kabul, colpendo obiettivi del governo talebano.

L’Afghanistan ha risposto nelle scorse ore con operazioni offensive su larga scala contro le basi militari pakistane e le installazioni militari lungo la linea Durand. Il governo di Kabul ha affermato che “fino a 55” soldati pakistani sono stati uccisi, i corpi di 23 sono stati portati in Afghanistan, mentre un numero imprecisato di soldati è stato catturato.

Le autorità pakistane hanno replicato affermando che 133 talebani afghani sono stati uccisi e più di 200 sono rimasti feriti. Nelle scorse ore a Kabul la situazione sembrava essere tornata alla normalità, sebbene il ministro della Difesa del Pakistan, Khawaja Asif, abbia annunciato: “La nostra pazienza è finita. Ora è guerra aperta tra noi e voi“.