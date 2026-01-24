Afghanistan, oltre 60 morti e più di 100 feriti per le forti nevicate

Le forti nevicate e le piogge degli ultimi tre giorni hanno causato la morte di oltre 60 persone e il ferimento di oltre 100 in tutto l’Afghanistan, ha dichiarato l’autorità nazionale per la gestione delle catastrofi, mentre le autorità del Paese stanno cercando di riaprire le strade e raggiungere i villaggi isolati.

Il portavoce dell’Autorità nazionale per la gestione delle catastrofi, Yousaf Hammad, ha affermato che 61 persone sono morte e 110 sono rimaste ferite, mentre 458 case sono state completamente o parzialmente distrutte e centinaia di animali sono morti in 15 delle 34 province dell’Afghanistan. I numeri, ha detto, potrebbero cambiare man mano che le autorità raccolgono ulteriori informazioni dalle province.