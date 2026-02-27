Pakistan, tensione alle stelle con Afghanistan: “Pazienza finita, è guerra aperta”

In una serie di attacchi, 133 talebani afghani sono stati uccisi e più di 200 sono rimasti feriti

“La nostra pazienza è finita. Ora è guerra aperta tra noi e voi”. Lo ha scritto su X il ministro della Difesa del Pakistan, Khawaja Asif. A suo dire, “i talebani hanno riunito tutti i terroristi del mondo in Afghanistan e hanno iniziato a esportare il terrorismo, privando la loro stessa popolazione dei diritti umani basilari”.

Russia: “Tornare al tavolo dei negoziati”

La Russia ha espresso “preoccupazione” per la “brusca escalation” degli scontri armati tra l’Afghanistan e il Pakistan. “Invitiamo i nostri paesi amici, Afghanistan e Pakistan, ad abbandonare questo pericoloso confronto e a tornare al tavolo dei negoziati per risolvere tutte le divergenze attraverso mezzi politici e diplomatici”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova

Iran: “Pronti a ruolo di mediazione”

L’Iran si è detto disposto ad un ruolo di mediatore per “facilitare il dialogo” fra Afghanistan e Pakistan dopo che Islamabad ha dichiarato “guerra aperta” al governo talebano effettuando attacchi aerei su Kabul in seguito agli scontri al confine. “La Repubblica islamica dell’Iran è pronta a fornire tutta l’assistenza necessaria per facilitare il dialogo e migliorare la comprensione e la cooperazione tra i due Paesi”, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

Da Pakistan attacchi aerei a Kabul e in altre due province

Il Pakistan ha effettuato attacchi aerei a Kabul e in altre due province afghane. Lo afferma il portavoce del governo di Kabul. I raid sono avvenuti poche ore dopo che l’Afghanistan ha lanciato un attacco transfrontaliero contro il Pakistan, nell’ultima escalation di violenza tra i due Paesi. Gli scontri stanno rendendo sempre più instabile il cessate il fuoco mediato dal Qatar.

Pakistan: uccisi 133 talebani e oltre 200 feriti

Mosharraf Zaidi, portavoce del primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, ha affermato che il Pakistan sta proseguendo la sua risposta militare contro l’attacco di rappresaglia lanciato dall’Afghanistan al confine e che 133 talebani afghani sono stati uccisi e più di 200 sono rimasti feriti. E ha poi aggiunto che 27 avamposti talebani afghani sono stati distrutti e nove sono stati conquistati. Lo riporta Al Jazeera, secondo cui Zaidi ha riferito su X che nessun avamposto pakistano è stato “catturato o danneggiato” e che le forze di Islamabad hanno “inflitto pesanti perdite lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan in risposta all’aggressione immotivata dei talebani”.

Kabul: 55 soldati pakistani uccisi e altri catturati

Il viceportavoce del governo afghano, Hamdullah Fitrat, ha fatto sapere su X che “fino a 55″ soldati pakistani sono stati uccisi, i corpi di 23 sono stati portati in Afghanistan, mentre un numero imprecisato di soldati è stato catturato. È successo nel giorno in cui Kabul ha lanciato un attacco di rappresaglia contro il Pakistan dopo i raid aerei pakistani nelle zone di confine all’inizio della settimana.

Karzai: “Afghani difenderanno uniti la patria”

“Gli aerei pakistani hanno nuovamente bombardato Kabul, Kandahar e Paktia. Gli afghani difenderanno la loro amata patria con completa unità in ogni circostanza e risponderanno all’aggressione con coraggio”. Lo ha scritto su X l’ex presidente afghano Hamid Karzai. “Il Pakistan non può liberarsi dalla violenza e dagli attentati — problemi che ha creato esso stesso — ma deve cambiare la propria politica e scegliere la via del buon vicinato, del rispetto e di relazioni civili con l’Afghanistan”, ha aggiunto.