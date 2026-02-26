Iran, Rubio: "Presidente vuole progressi sul fronte diplomatico"

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che i colloqui con l’Iran in programma oggi a Ginevra saranno incentrati principalmente sul programma nucleare di Teheran. Allo stesso tempo Rubio ha affermato che Teheran deve negoziare sul suo programma di missili balistici. In caso contrario – ha dichiarato – ” è un grosso, grosso problema”. “Speriamo che si possano compiere progressi, perché questa è la preferenza del Presidente, compiere progressi sul fronte diplomatico”, ha precisato anche Rubio.