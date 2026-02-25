Stato dell’Unione, Trump: “Tornati all’età dell’oro. Non permetteremo all’Iran di avere armi nucleari”

Una celebrazione dei risultati ottenuti nel primo anno del suo secondo mandato e la promessa di nuovi traguardi per una “nuova Età dell’Oro”. Donald Trump ha usato il suo secondo discorso sullo Stato dell’Unione (tecnicamente il primo) dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, per convincere gli americani che molto è stato fatto in tema di ‘affordability’, il costo della vita, nonostante i sondaggi indichino il contrario, e per ristabilire il ruolo globale dell’America. Il Paese sta “vincendo”, ha detto il presidente, che ha dedicato parte del suo discorso, il più lungo della storia con un’ora e 47 minuti, affrontando i temi del lavoro e dell’economia che, a suo dire, è più forte di quanto molti americani credano. Il presidente ha anche sottolineato le sue misure repressive sull’immigrazione e i tagli alla spesa. I parlamentari democratici sono rimasti seduti senza applaudire per gran parte del discorso e quando i Democratici lo hanno provocato, Trump ha tuonato: “Dovreste vergognarvi di voi stessi”.

Il presidente: “Il nostro paese sta vincendo di nuovo”

L’obiettivo principale del presidente era convincere gli americani, sempre più diffidenti, che l’economia è più solida di quanto molti credano e che dovrebbero votare per confermare la maggioranza repubblicana al Congresso nelle elezioni di midterm. Trump ha cercato in alcuni punti di fare appello a sentimenti patriottici bipartisan, presentando una serie di ospiti a sorpresa tra cui eroi militari statunitensi; un ex prigioniero politico rilasciato dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolas Nicolás Maduro; e la squadra maschile di hockey statunitense, vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi Milano Cortina. “Il nostro Paese sta vincendo di nuovo. Anzi, stiamo vincendo così tanto che non sappiamo davvero cosa fare. La gente mi chiede: ‘Per favore, per favore, per favore, signor presidente, stiamo vincendo troppo. Non ne possiamo più’”, ha detto Trump prima di presentare la squadra. I giocatori di hockey, con le loro medaglie e le felpe con la scritta “Usa” a caratteri cubitali, hanno ricevuto una standing ovation bipartisan. Trump ha indicato il lato democratico dell’aula e ha ironicamente commentato: “È la prima volta che li vedo alzarsi in piedi”. In un altro momento televisivo, Trump ha annunciato che avrebbe conferito la Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile americana, al portiere della squadra di hockey, Connor Hellebuyck.

(Tom Williams/CQ Roll Call via AP Images)

L’attacco alla Corte Suprema: “Sentenza infelice sui dazi”

Trump ha sostenuto la sua dura politica di repressione dell’immigrazione illegale e la volontà di mantenere i dazi doganali che la Corte Suprema ha appena bocciato. “Una sentenza infelice”, l’ha definita, senza però lanciarsi in attacchi diretti ai giudici presenti nell’aula della Camera. Il presidente ha promesso di andare avanti, utilizzando leggi “alternative” per imporre tariffe sulle importazioni, assicurando che “non sarà necessario un intervento del Congresso”. Ha anche fatto una previsione audace, suggerendo che un giorno i dazi avrebbero “sostituito sostanzialmente” il moderno sistema di imposta sul reddito. Prima che Trump iniziasse a parlare, i Democratici del Senato avevano bloccato un disegno di legge per ripristinare i finanziamenti al dipartimento per la Sicurezza Interna, insistendo per nuovi limiti all’applicazione delle leggi sull’immigrazione, a cui i Repubblicani si sono opposti. In risposta, Trump ha invitato i parlamentari di entrambi i partiti a “proteggere i cittadini americani, non gli immigrati clandestini” e ha sostenuto proposte per limitare le schede elettorali per corrispondenza e inasprire le regole di identificazione degli elettori. Ha poi dedicato ampie porzioni del suo discorso per puntare il dito contro i pericoli derivanti da un’immigrazione incontrollata e ha conferito la Purple Heart ad Andrew Wolfe, un militare della Guardia Nazionale che era stato gravemente ferito mentre era dispiegato per le strade della capitale, alla sua prima apparizione pubblica dopo l’incidente. Sul fronte del carovita, Trump ha incolpato il suo predecessore Joe Biden e i parlamentari democratici presenti alla Camera per il discorso, accusandoli dell’aumento dei prezzi e dei costi dell’assistenza sanitaria. “Voi avete provocato il problema”, ha detto Trump. Il presidente ha anche annunciato che le aziende tecnologiche coinvolte nell’intelligenza artificiale si sono impegnate a pagare tariffe elettriche più elevate nelle aree in cui si trovano i loro data center, che tendono a consumare grandi volumi di elettricità, aumentando potenzialmente il costo dell’energia per gli altri consumatori della zona. Parlando delle tensioni con l’Iran, Trump ha detto: “Preferisco risolvere questo problema attraverso la diplomazia.Ma una cosa è certa: non permetterò mai al principale sponsor mondiale del terrorismo di possedere un’arma nucleare”.