Tensione Francia-Usa, Parigi convoca ambasciatore per le parole su morte Deranque

La Francia ha convocato l’ambasciatore Usa Charles Kushner per protestare contro le dichiarazioni dell’amministrazione Trump sulla morte del militante di estrema destra Quentin Deranque, deceduto dopo un’aggressione subita a Lione. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, spiegando che si tratta di una reazione alla dichiarazione che era stata diffusa dall’Ufficio antiterrorismo del dipartimento di Stato Usa, che su X aveva scritto: “Le notizie, confermate dal ministro dell’Interno francese, secondo cui Quentin Deranque è stato ucciso da militanti di sinistra, dovrebbero preoccuparci tutti”. Deranque è morto a causa delle lesioni cerebrali riportate dopo essere stato picchiato a Lione durante una rissa ai margini di un incontro studentesco in cui la parlamentare di sinistra Rima Hassan era la relatrice principale.

“Rifiutiamo qualsiasi strumentalizzazione di questa tragedia, che ha gettato nel lutto una famiglia francese, per fini politici”, ha affermato Barrot. “Non abbiamo nulla da imparare, in particolare sulla questione della violenza, dal movimento reazionario internazionale”, ha aggiunto. Inoltre Barrot ha affermato di avere anche altri argomenti da discutere con Kushner, tra cui le decisioni degli Stati Uniti di imporre sanzioni a Thierry Breton, ex commissario europeo responsabile della supervisione delle norme sui social media, e a Nicolas Guillou, giudice francese presso la Corte penale internazionale (Cpi). Barrot ha affermato che entrambi sono oggetto di sanzioni “ingiustificate e ingiustificabili”.

Morte Quentin Deranque, le parole dell’amministrazione Trump

L’uccisione di Deranque ha messo in luce un clima di profonde tensioni politiche in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno in Francia. Sabato il presidente francese, Emmanuel Macron, ha invitato alla calma prima che circa 3.000 persone hanno partecipassero a una marcia a Lione organizzata da gruppi di estrema destra per rendere omaggio a Deranque. Il dipartimento di Stato Usa, nel suo post ha affermato che “il radicalismo violento di sinistra è in aumento e il suo ruolo nella morte di Quentin Deranque dimostra la minaccia che rappresenta per la sicurezza pubblica. Continueremo a monitorare la situazione e ci aspettiamo che i responsabili delle violenze siano assicurati alla giustizia“.

Reports, corroborated by the French Minister of the Interior, that Quentin Deranque was killed by left-wing militants, should concern us all. Violent radical leftism is on the rise and its role in Quentin Deranque’s death demonstrates the threat it poses to public safety. We will… — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) February 19, 2026

Le indagini sulla morte di Deranque

Accuse preliminari sono state mosse a carico di sette persone per la morte di Quentin Deranque. La procura di Lione ha chiesto che ciascuno di loro sia accusato di omicidio volontario, violenza aggravata e associazione a delinquere. Sei degli imputati sono stati accusati di tutti e tre i capi d’imputazione. Il settimo è stato accusato di complicità in omicidio volontario, violenza aggravata e associazione a delinquere.

Il caso Deranque ha provocato tensioni anche tra Parigi e Roma. Il presidente Macron aveva commentato infastidito infatti anche le parole di Giorgia Meloni sul caso del militante picchiato a morte in Francia.