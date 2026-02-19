Cisgiordania, un palestinese-americano ucciso durante gli scontri con i coloni

Negli scontri in Cisgiordania mercoledì è morto un giovane palestinese-americano di 19 anni. Nasrallah Muhammad Jamal Abu Siyam è stato ucciso dai coloni nel villaggio di Mukhmas, a nord di Gerusalemme. L’esercito fatto sapere che i soldati hanno risposto a un violento scontro nella zona e hanno cercato di disperdere una rivolta. I militari hanno affermato che i sospetti hanno sparato a diversi palestinesi, che sono stati evacuati per ricevere cure mediche. Centinaia di persone in lutto hanno portato il corpo di Abu Siyam per le strade del villaggio. Uno dei partecipanti al corteo funebre e un testimone oculare hanno affermato che i coloni hanno aperto il fuoco sui residenti del villaggio quando è arrivato l’esercito israeliano.