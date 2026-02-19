Board of Peace, Trump nominerà il genero Jared Kushner inviato per la pace

Donald Trump intende nominare il genero Jared Kushner inviato speciale per la pace. Lo ha annunciato in occasione della riunione a Washington del Board of Peace per Gaza. Il capo della Casa Bianca ha anticipato che Kushner si concentrerà sulla mediazione di nuovi accordi diplomatici e ha elogiato il suo precedente ruolo nei negoziati in Medio Oriente, inclusi gli Accordi di Abramo. “Un tipo molto intelligente. Stiamo nominando anche Jared inviato di pace. Sono entrambi inviati di pace, e vi dico una cosa. Li osservo, dico, almeno siamo protetti dal punto di vista del QI”, ha detto Trump, riferendosi a Kushner e a Steve Witkoff, che è già un inviato speciale del presidente.