Board of Peace, al via la riunione inaugurale a Washington – La diretta

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in missione a Washington per partecipare alla riunione inaugurale, oggi 19 febbraio, del Board of Peace per Gaza, presieduta dal presidente statunitense Donald Trump. La prima riunione formale del board è l’occasione per un aggiornamento sull’attuazione del Piano di pace in 20 punti dell’Amministrazione americana e sui progetti d’investimento e di ricostruzione della Striscia. Il titolare della Farnesina rappresenta l’Italia come osservatrice, su delega della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Partecipano alla riunione il capo del Comitato tecnocratico palestinese, Ali Sha’at, l’Alto rappresentante per Gaza Nickolay Mladenov, e la larga maggioranza dei membri del Board e degli osservatori, inclusi rappresentanti della presidenza cipriota dell’Ue e della Commissione europea. La partecipazione italiana, sottolinea la Farnesina, conferma l’impegno a ogni tavolo dedicato al processo di pace in Medioriente, al fine di promuovere il disarmo di Hamas, la smilitarizzazione della Striscia di Gaza e l’avvio della sua ricostruzione, nel pieno rispetto del diritto internazionale, e in linea con la risoluzione 2803 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che affida al Board of Peace il compito di monitorare il processo di stabilizzazione nell’area.

Sin dall’inizio della crisi a Gaza, l’Italia, spiega il ministero degli Esteri, ha svolto un’azione di primo piano per facilitare la stabilizzazione della regione e fornire supporto umanitario alla popolazione civile, in particolare tramite l’iniziativa Food for Gaza, lanciata dal ministro Tajani nel marzo 2024. Il governo italiano sta mettendo a punto un piano nazionale, che riunisca le migliori competenze e risorse del Sistema Italia, per la ricostruzione di Gaza, concentrandosi in particolare sui settori della sanità, dell’istruzione e della sicurezza alimentare. Rientra in questo quadro anche la missione dei giorni scorsi a Riad e Abu Dhabi dell’ambasciatore Bruno Archi, Inviato speciale per la ricostruzione di Gaza del ministero degli Esteri.