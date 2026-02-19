Board of Peace, Trump e i leader dei Paesi membri posano per la "foto di famiglia"

Al via la prima riunione del Board of Peace, voluto da Donald Trump per progettare la stabilizzazione della Striscia di Gaza. Il presidente degli Stati Uniti ha posato per una foto assieme ai rappresentanti di oltre 40 Paesi; al suo fianco il vicepresidente JD Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio. In sottofondo la canzone “Gloria” cantata da Laura Branigan. Il leader repubblicano ha fatto sapere che i membri del Board hanno promesso cinque miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza, una parte dei 70 miliardi stimati per ricostruire il territorio palestinese.