Giappone, Takaichi rinominata premier dal Parlamento

Sanae Takaichi è stata rinominata dal Parlamento giapponese per formare il suo secondo governo, dopo la schiacciante vittoria elettorale della scorsa settimana. La premier ha confermato la permanenza in carica di tutti i ministri del suo precedente governo. Takaichi cercherà di sfruttare il simbolismo della giornata, vista come una formalità, per dare ulteriore slancio al suo partito liberaldemocratico al potere, che punta a capitalizzare la maggioranza qualificata dei due terzi nella Camera bassa, la più potente delle due camere parlamentari giapponesi. I suoi obiettivi includono un aumento della potenza militare, una maggiore spesa pubblica e il rafforzamento delle politiche sociali conservatrici.