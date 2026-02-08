Giappone, vittoria alle urne per la premier Takaichi: “Non ci sarà rimpasto di governo”

La prima ministra del Giappone Takaichi Sanae ha parlato con l’emittente NHK dopo la vittoria del suo partito alle elezioni anticipate che la consolida nel ruolo di premier e consolida il suo governo. “Credo che l’attuale Governo sia una buona squadra. Sono passati solo poco più di tre mesi dal suo insediamento, ma i membri hanno lavorato duramente e stanno producendo risultati. Quindi non credo che cambierò idea“, ha detto, escludendo la possibilità di un rimpasto di governo.

“La maggior parte dei partiti è favorevole alla riduzione dell’imposta sui consumi, ad esempio riducendo l’imposta sui prodotti alimentari a zero o al 5%, o riducendo l’imposta su tutti i prodotti al 5%. Anche il Partito Liberal Democratico (LDP) ha fatto campagna per un taglio dell’imposta sui consumi. Voglio fortemente chiedere l’istituzione di un forum sovrapartitico per accelerare la discussione su questo argomento, poiché è di grande importanza”, ha aggiunto. Secondo le previsioni della NHK, il Partito Liberal Democratico di Takaichi e il suo partner di coalizione minore, il Japan Innovation Party, otterranno una maggioranza di due terzi nella Camera bassa.

Takaichi: “Grata a Trump, alleanza con Usa ha potenziale illimitato”

“Sono sinceramente grata al presidente Donald J. Trump per le sue calorose parole. Non vedo l’ora di visitare la Casa Bianca questa primavera e di continuare a lavorare insieme per rafforzare ulteriormente l’alleanza tra Giappone e Stati Uniti”. È quanto scrive in un post sul social X la premier giapponese Sanae Takaichi dopo la vittoria alle elezioni anticipate e replicando a un post di Trump sul voto che si è tenuto oggi. “La nostra alleanza e amicizia con gli Stati Uniti d’America si basano su una profonda fiducia e su una stretta e solida cooperazione”, aggiunge Takaichi, “il potenziale della nostra alleanza è illimitato. Lavoriamo insieme per garantire che la nostra alleanza continui a portare pace e prosperità alle nostre due nazioni e oltre”.

Meloni: “Congratulazioni a Takaichi, con Italia profonda amicizia”

“Congratulazioni di cuore al Primo Ministro Sanae Takaichi per l’importante successo conseguito alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti del Giappone. Le nostre Nazioni sono unite da una profonda amicizia e da un partenariato strategico che continua a rafforzarsi grazie al rapporto di fiducia sincera e di collaborazione costruttiva che abbiamo saputo costruire in questi anni tra i nostri Governi”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. “Porto sempre negli occhi e nel cuore la straordinaria accoglienza ricevuta durante la mia visita di gennaio, che ha ulteriormente consolidato il legame tra le nostre Nazioni. L’Italia continuerà con convinzione a camminare al fianco del Giappone per affrontare insieme le sfide globali, promuovere crescita, sicurezza e stabilità e rendere ancora più profondo il rapporto che ci unisce. Buon lavoro alla mia cara amica Sanae e al nuovo Parlamento giapponese”, aggiunge.