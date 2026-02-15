Usa, l'esercito americano abborda petroliera nell'Oceano Indiano dopo averla rintracciata dai Caraibi

L’esercito statunitense è salito a bordo di un’altra petroliera sanzionata nell’Oceano Indiano, dopo averla tracciata dal Mar dei Caraibi nel tentativo di colpire il petrolio illecito collegato al Venezuela, ha dichiarato il Pentagono. La petroliera, che ha lasciato il Venezuela il 3 gennaio, lo stesso giorno della cattura dell’allora presidente Nicolás Maduro, con quasi 2 milioni di barili di greggio e olio combustibile, è stata tracciata dal Mar dei Caraibi, secondo il Pentagono. “La nave ha cercato di sfidare la quarantena del presidente Trump, sperando di sfuggire”, ha dichiarato il Pentagono. “L’abbiamo tracciata dai Caraibi all’Oceano Indiano, abbiamo ridotto la distanza e l’abbiamo fermata”. Il Dipartimento della Difesa ha dichiarato che le forze statunitensi sono salite a bordo della Veronica III durante la notte, e un video pubblicato dal Pentagono sui social media mostrava le truppe statunitensi salire a bordo della petroliera.

Il Venezuela ha dovuto affrontare sanzioni statunitensi sul suo petrolio per diversi anni, affidandosi a una flotta ombra di petroliere battenti false bandiere per contrabbandare greggio nelle catene di approvvigionamento globali. Il presidente Donald Trump ha ordinato la quarantena delle petroliere sanzionate a dicembre per fare pressione sull’allora presidente Nicolás Maduro, prima che Maduro venisse arrestato a gennaio durante un’operazione militare americana. La Veronica III è una nave battente bandiera panamense soggetta a sanzioni statunitensi relative all’Iran, secondo il sito web dell’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro. Il post sui social media del Pentagono non specifica se la nave sia stata formalmente sequestrata.