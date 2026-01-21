Venezuela, forze Usa prendono controllo di un'altra petroliera

Le forze militari statunitensi sono salite a bordo e hanno preso il controllo di una settima petroliera collegata al Venezuela, nell’ambito di un più ampio sforzo dell’amministrazione Trump per assumere il controllo del petrolio del Paese sudamericano.

Il Comando Sud degli Stati Uniti ha dichiarato in un post sui social media che le forze statunitensi hanno sequestrato la motonave Sagitta “senza incidenti” e che la petroliera stava operando in violazione della “quarantena stabilita dal presidente Donald Trump per le navi sanzionate nei Caraibi”.

Il comando militare non ha specificato se la Guardia Costiera statunitense abbia preso il controllo della petroliera, come è accaduto in precedenti sequestri. Sia il Pentagono che il Comando Sud hanno dichiarato di non avere nulla da aggiungere quando sono stati richiesti maggiori dettagli.

La Sagitta è una petroliera battente bandiera liberiana e la sua immatricolazione indica che è di proprietà e gestita da una società di Hong Kong. La nave ha trasmesso la sua posizione per l’ultima volta più di due mesi fa, uscendo dal Mar Baltico, nell’Europa settentrionale.