Ucraina, arrestato l’ex ministro dell’Energia: stava provando a lasciare il Paese

L’ex ministro dell’Energia ucraino Herman Halushchenko è stato arrestato dall’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (Nabu) e dalla procura speciale anticorruzione (Sapo) mentre tentava di attraversare il confine nella notte fra il 14 e il 15 febbraio. Lo riferisce l’Ukrainska Pravda citando una fonte informata, secondo cui Halushchenko è stato fatto scendere da un treno. La fonte ha spiegato che le guardie di frontiera avevano ricevuto una richiesta dal Nabu e dal Sapo riguardo a Halushchenko, per ottenere informazioni nel caso in cui avesse tentato di attraversare il confine. Questa procedura viene applicata quando una persona è coinvolta in procedimenti penali.

L’Ukrainska Pravda ripercorre il contesto: la mattina del 10 novembre scorso era stato rivelato che gli investigatori della Nabu avevano effettuato perquisizioni nelle abitazioni di Tymur Mindich e del ministro Herman Halushchenko, che è stato poi sospeso il 12 novembre. L’Ukrainska Pravda inoltre, citando fonti proprie, riferisce che Mindich aveva lasciato l’Ucraina poche ore prima delle perquisizioni. Quel giorno la Nabu riferì di aver smascherato un vasto sistema di corruzione nel settore energetico e pubblicò alcune registrazioni audio.

Zelensky aveva chiesto le sue dimissioni

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva chiesto le dimissioni dei ministri della Giustizia e dell’Energia a seguito dello scandalo di corruzione che aveva coinvolto la compagnia nucleare statale Energoatom. Zelensky aveva quindi esortato la premier a rimuovere il ministro della Giustizia Herman Halushchenko e la ministra dell’Energia Svitlana Grynchuk. “Ritengo che il ministro della Giustizia e il ministro dell’Energia non possano rimanere nelle loro posizioni. È una questione di fiducia, in particolare. Se ci sono accuse, è necessario rispondere. La decisione di rimuoverli dalle loro cariche è immediata, la più rapida possibile. Ho chiesto al primo ministro dell’Ucraina di far presentare le dimissioni di questi ministri. Chiedo ai deputati della Verkhovna Rada di sostenere queste dichiarazioni. E poi tutto dovrebbe essere deciso sul piano giuridico”, aveva scritto Zelensky su X. L’agenzia anticorruzione aveva arrestato nel corso di un’importante indagine sulla corruzione, che aveva coinvolto presunte tangenti per un valore di circa 100 milioni di dollari nel settore energetico.