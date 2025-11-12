Ucraina, Mosca: 22 droni abbattuti nella notte. A Kiev sospeso il ministro della Giustizia dopo inchiesta su corruzione – La diretta

Dopo che ieri 300 russi sarebbero riusciti a sfondare le difese ucraine ed entrare a Pokrovsk, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 22 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe, tra cui Mosca. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo citato dalla Tass. Otto droni sono stati intercettati sulla regione di Rostov, quattro sulla regione di Stavropol, tre sulla regioni di Orel e Bryansk, due droni sulla regione di Tula, un drone sulla regione di Kaluga e un drone sulla regione di Mosca, si legge nella dichiarazione.

