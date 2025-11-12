Ucraina, Mosca: 22 droni abbattuti nella notte. A Kiev sospeso il ministro della Giustizia dopo inchiesta su corruzione – La diretta

Dopo che ieri 300 russi sarebbero riusciti a sfondare le difese ucraine ed entrare a Pokrovsk, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 22 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe, tra cui Mosca. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo citato dalla Tass. Otto droni sono stati intercettati sulla regione di Rostov, quattro sulla regione di Stavropol, tre sulla regioni di Orel e Bryansk, due droni sulla regione di Tula, un drone sulla regione di Kaluga e un drone sulla regione di Mosca, si legge nella dichiarazione.
Una persona è rimasta ferita e uno stabilimento produttivo e alcune abitazioni private sono state danneggiate a seguito di un attacco russo con tre droni Shahed sul centro di Kharkiv in mattinata. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco della città Igor Terekhov spiegando che i soccorritori si trovano sul posto.
Una riunione informale dei ministri per gli Affari europei dell’Ue si terrà a Leopoli, in Ucraina, il 10 e 11 dicembre, con l’obiettivo di dare un nuovo impulso al processo di adesione dell’Ucraina all’Unione europea, provando a superare il veto da parte dell’Ungheria. Lo riferiscono fonti diplomatiche. La Presidenza danese ha mandato gli inviti a nome della ministra danese per gli Affari Europei, Marie Bjerre, e del vicepremier ucraino per l’Integrazione europea ed euro-atlantica dell’Ucraina, Taras Kachka.
La riunione, viene riferito, sarà l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti, condividere riflessioni sui prossimi passi e riaffermare il sostegno politico agli sforzi di riforma e integrazione dell’Ucraina.
Le unità russe stanno avanzando nella parte occidentale di Kupyansk nella regione di Kharkiv. Lo ha dichiarato il comandante di un distaccamento d’assalto del 121° reggimento fucilieri motorizzati in un video diffuso dal ministero della Difesa russo. Lo riporta Interfax. Secondo l’ufficiale, le strade di Pervaya Zapadnaya, Zodchikh e Verbitskogo sono state sgombrate. “Stiamo infliggendo danni da incendio al nemico trincerato nella foresta alla periferia meridionale di Kupyansk e nell’area del parco forestale tra le vie Senkovskaya e Prioskolnaya”, ha affermato.
L’Europa si starebbe preparando alla guerra contro la Russia e noi “siamo tra l’incudine e il martello”. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic in un’intervista a Pink Tv. “Non si tratta di chiacchiere vuote: tutti si stanno preparando”, ha aggiunto ancora spiegando che basta “analizzare i fatti”.
Kiev voleva uccidere il patriarca metropolita russo Tikhon. E’ quanto afferma l’Fsb, il Servizio federale di sicurezza russo, spiegando di aver raccolto “prove” durante le perquisizioni e gli interrogatori condotti martedì a Mosca, nella regione di Pskov e in Crimea. Lo riporta Ria Novosti. Secondo l’intelligence russa l’assassinio era stato pianificato su richiesta dei servizi segreti ucraini.
In Ucraina il ministro della Giustizia Herman Galushchenko è stato sospeso dall’incarico in seguito all’inchiesta sulla corruzione presso Energoatom. “Questa mattina si è tenuta una riunione straordinaria del Governo. Abbiamo deciso di sospendere Herman Galushchenko dall’incarico di Ministro della Giustizia”, ha annunciato la premier Yulia Svyridenko citata dai media di Kiev. Le funzioni di ministro saranno svolte dalla viceministra per l’integrazione europea Liudmyla Sugak. “Credo che la sospensione per la durata delle indagini sia uno scenario civile e corretto. Mi difenderò legalmente e dimostrerò la mia posizione”, ha affermato Galushchenko.