Francesca Albanese: “Contro di me dette cose diffamatorie. Mi sento sostenuta dall’Onu”

Francesca Albanese replica a Parigi e Berlino che chiedono le sue dimissioni da relatrice speciale dell’Onu sui Territori palestinesi. La giurista e esperta di diritto internazionale ha definito “gravissimo” quello che ha detto il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot. “È un attacco senza precedenti sulla base di informazioni non veritiere contro un esperto tecnico delle Nazioni Unite che comunque ha un alto rango all’interno del sistema, chiedendone addirittura le dimissioni. E tutto ciò che è stato detto di me è falso, quindi è diffamatorio“, ha affermato Albanese, ospite di Corrado Formigli a Piazza Pulita, su La7.

Francesca Albanese: “Mi sento sostenuta dalle Nazioni Unite”

“Critico lo Stato di Israele così come tutti gli organismi indipendenti criticano gli Stati di competenza, è nel processo di scrutinio dell’Onu”. “Ho detto che Israele commette genocidio, apartheid e crimini di guerra, non ho detto che è un nemico dell’umanità“, ha spiegato. “Io mi sento sostenuta dalle Nazioni Unite, al di là di Italia, Germania e Francia. Io continuo a ricevere inviti e riconoscimenti istituzionali e quindi mi sento sostenuta soprattutto alla luce di quegli 850 giorni che ho trascorso a documentare genocidi”.

“Errori? Certo, a volte scelgo il colore sbagliato per gli occhiali. Non ne ho fatti. O mi deve dedicare una puntata intera per tutti gli errori che faccio come per esempio il colore dei capelli”, ha aggiunto la relatrice Onu.

Le critiche di Francia e Germania

Francia e Germania hanno criticato le parole di Albanese contro Tel Aviv, intervenuta in videoconferenza durante un forum organizzato a Doha dal canale Al-Jazeera. “La Francia condanna senza riserve le dichiarazioni scandalose e riprovevoli della signora Francesca Albanese, che prendono di mira non il governo israeliano, le cui politiche possono essere criticate, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile”, aveva detto il ministro francese Barrot. “La signora Albanese si è già resa protagonista più volte in passato di uscite inappropriate. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele. La sua posizione è insostenibile“, ha detto su X il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul.

Ich respektiere das System unabhängiger Berichterstatter der UN. Frau Albanese hat sich jedoch bereits in der Vergangenheit vielfach Ausfälle geleistet. Ich verurteile ihre jüngsten Aussagen über Israel. Sie ist in ihrer Position unhaltbar. — Johann Wadephul (@AussenMinDE) February 12, 2026

Cosa aveva detto Francesca Albanese a Doha

“Abbiamo trascorso gli ultimi due anni osservando la pianificazione e la realizzazione di un genocidio. E il genocidio non è finito. Il genocidio, inteso come distruzione intenzionale di un gruppo in quanto tale, è ormai chiaramente evidente. Il fatto che, invece di fermare Israele, la maggior parte dei paesi del mondo lo abbia armato, fornito pretesti politici, un ombrello politico e sostegno economico e finanziario è una sfida”, aveva detto Albanese durante il forum organizzato a Doha da Al-Jazeera.

“Il fatto che la maggior parte dei media nel mondo occidentale abbai amplificato la narrazione a favore dell’apartheid e del genocidio è una sfida. E allo stesso tempo qui sta anche un’opportunità. Perché, se la legge internazionale è stata pugnalata al cuore, è anche vero che mai prima d’ora la comunità globale ha visto le sfide che tutti noi dobbiamo affrontare. Noi, che non controlliamo ingenti capitali finanziari, algoritmi o armi, ora ci rendiamo conto che come umanità abbiamo un nemico comune“. In un post su X, Albanese aveva poi precisato: “Il nemico comune dell’umanità è il sistema che ha permesso il genocidio in Palestina“.