Francesca Albanese, Parigi chiede le dimissioni dall’Onu: “Parole oltraggiose su Israele”

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha affermato che la Francia, durante la prossima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, chiederà le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice speciale dell’Onu sui Territori palestinesi. Il motivo – riportano i media transalpini – sono le “parole oltraggiose” rivolte nei confronti di Israele che sarebbe stato attaccato “come popolo e nazione” e questo “è assolutamente inaccettabile”.

“La Francia condanna senza riserve le dichiarazioni scandalose e riprovevoli della signora Francesca Albanese, che prendono di mira non il governo israeliano, le cui politiche possono essere criticate, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile”, ha detto Barrot in Aula precisando che le dichiarazioni di sabato di Albanese a un forum organizzato a Doha dal canale Al-Jazeera “si aggiungono a una lunga lista di posizioni scandalose, che giustificano il 7 ottobre, il peggior massacro antisemita della nostra storia dall’Olocausto, evocando la lobby ebraica o paragonando Israele al Terzo Reich”.

Cosa aveva detto Francesca Albanese a Doha

Intervenendo sabato in videoconferenza durante un forum organizzato a Doha dal canale Al-Jazeera, Albanese aveva affermato: “Abbiamo trascorso gli ultimi due anni osservando la pianificazione e la realizzazione di un genocidio. E il genocidio non è finito. Il genocidio, inteso come distruzione intenzionale di un gruppo in quanto tale, è ormai chiaramente evidente. Il fatto che, invece di fermare Israele, la maggior parte dei paesi del mondo lo abbia armato, fornito pretesti politici, un ombrello politico e sostegno economico e finanziario è una sfida. Il fatto che la maggior parte dei media nel mondo occidentale abbai amplificato la narrazione a favore dell’apartheid e del genocidio è una sfida. E allo stesso tempo qui sta anche un’opportunità. Perchè, se la legge internazionale è stata pugnalata al cuore, è anche vero che mai prima d’ora la comunità globale ha visto le sfide che tutti noi dobbiamo affrontare. Noi, che non controlliamo ingenti capitali finanziari, algoritmi o armi, ora ci rendiamo conto che come umanità abbiamo un nemico comune“. In un post su X, Albanese aveva poi precisato: “Il nemico comune dell’umanità è il sistema che ha permesso il genocidio in Palestina“.

My full AJ Forum speech last week: the common enemy of humanity is THE SYSTEM that has enabled the genocide in Palestine, including the financial capital that funds it, the algorithms that obscure it and the weapons that enable it. pic.twitter.com/PzTQFFybsG — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 9, 2026

L’Osservatorio Israele esprime soddisfazione

L’Osservatorio Israele esprime soddisfazione per la posizione assunta dalla Francia e, in particolare, dal ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot. “È un passaggio necessario e direi improrogabile. Le istituzioni internazionali non possono trasformarsi in piattaforme di delegittimazione sistematica contro Israele. La credibilità degli organismi delle Nazioni Unite si fonda su criteri di imparzialità, equilibrio e rigore giuridico, che devono valere innanzitutto per chi ricopre incarichi di responsabilità internazionale”, dichiara il presidente dell’associazione Nicolae Galea. “Ora ci aspettiamo che altri Paesi seguano l’esempio francese e che, finalmente, le Nazioni Unite decidano di interrompere ogni rapporto con la signora Albanese”.

Anche la Lega contro Francesca Albanese

“La Lega sull’Albanese ha una sola richiesta: dimissioni! Per questo abbiamo presentato una risoluzione nella quale ci uniamo alla Francia e a qualsiasi altro Paese nel chiedere che la relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi lasci immediatamente l’incarico. Chi definisce – solo per citare un esempio – Israele ‘nemico comune dell’umanità’, ha ben poco da dichiararsi super partes e fomenta più che leciti sospetti sul suo antisemitismo”. Così i deputati del Carroccio Paolo Formentini (vicepresidente della commissione Affari Esteri) ed Eugenio Zoffili (capogruppo in commissione Difesa) e i componenti della commissione Affari Esteri Simone Billi, Dimitri Coin, Andrea Crippa e Alessandro Giglio Vigna.