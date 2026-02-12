Berlino condanna le dichiarazioni di Albanese: “La sua posizione è insostenibile”

“Rispetto il sistema dei relatori indipendenti delle Nazioni Unite. Tuttavia la signora Albanese si è già resa protagonista più volte in passato di uscite inappropriate. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele. La sua posizione è insostenibile”. Così in un messaggio su X il mininstro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, in merito alle recenti dichiarazioni su Israele della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite, sui Territori palestinesi, Francesca Albanese, condannate anche dalla Francia, che ne ha chiesto le dimissioni.

Anche Berlino la pensa allo stesso modo: “Non può ricoprire questo incarico”, ha scritto ancora Wadephul in merito ad Albanese. Ieri il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha annunciato che Parigi avrebbe chiesto le dimissioni di Albanese per dichiarazioni ritenute “oltraggiose” nei confronti di Israele che sarebbe stato attaccato “come popolo e nazione”.