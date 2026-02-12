Russia blocca WhatsApp per “mancato rispetto delle norme nazionali”

La Russia ha bloccato WhatsApp nel Paese per il “mancato rispetto delle leggi nazionali”. Ad annunciarlo era stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Per quanto riguarda il blocco di WhatsApp, c’è stata effettivamente una dichiarazione da parte delle nostre autorità competenti secondo cui, a causa della riluttanza di Meta Corporation a rispettare le norme e la legge russa, tale decisione è stata presa e attuata”, ha detto.

La denuncia di WhatsApp

L’app di messaggistica del gruppo Meta ha denuncia in un post su X: “Oggi il governo russo ha tentato di bloccare completamente WhatsApp nel tentativo di indirizzare gli utenti verso un’app di sorveglianza di proprietà dello Stato”. “Cercare di isolare oltre 100 milioni di utenti da una comunicazione privata e sicura è un passo indietro e può solo portare a una minore sicurezza per le persone in Russia”, si legge ancora nel post, “continuiamo a fare tutto il possibile per mantenere gli utenti connessi”.

Today the Russian government attempted to fully block WhatsApp in an effort to drive people to a state-owned surveillance app. Trying to isolate over 100 million users from private and secure communication is a backwards step and can only lead to less safety for people in Russia.… — WhatsApp (@WhatsApp) February 12, 2026

Mosca: “Sbloccheremo WhatsApp se rispetterà le nostre leggi”

Peskov ha assicurato che WhatsApp sarà sbloccata in Russia se Meta rispetterà le leggi russe e dimostrerà disponibilità al dialogo. “Si tratta di una questione di conformità alle leggi russe. Se Meta si conformerà, avvierà un dialogo con le autorità russe e allora ci sarà la possibilità di raggiungere un accordo”, ha affermato Peskov, aggiungendo che “se la società continuerà a mantenere la sua posizione intransigente e, direi, a dimostrare una totale riluttanza a rispettare le leggi russe, allora non ci saranno possibilità”.

Il tentativo di pubblicizzare l’app Max

Un portavoce di WhatsApp ha denunciato che la Russia ha tentato di bloccare completamente la app per “spingere gli utenti verso un’app di sorveglianza di proprietà statale”. Il riferimento è alla app MAX, piattaforma pubblicizzata come ‘sportello unico’ per messaggistica, servizi governativi online e pagamenti, che secondo i critici potrebbe essere utilizzata per la sorveglianza.

Gli altri social soggetti a blocco in Russia

Il governo russo ha già bloccato i principali social media come X, Facebook e Instagram e ha intensificato altre restrizioni online dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022. L’autorità russa di vigilanza sulle comunicazioni Roskomnadzor aveva dichiarato che avrebbe introdotto nuove restrizioni all’app di messaggistica Telegram, dopo averla accusata di rifiutarsi di rispettare la legge. La mossa ha scatenato critiche diffuse da parte dei blogger militari, che hanno avvertito che Telegram è ampiamente utilizzato anche dalle truppe russe che combattono in Ucraina e che la sua limitazione avrebbe compromesso le comunicazioni militari. Nonostante l’annuncio, Telegram ha continuato a funzionare normalmente. Alcuni esperti sostengono che sia un obiettivo più difficile rispetto a WhatsApp.

Sotto la presidenza di Vladimir Putin, le autorità hanno intrapreso sforzi deliberati e su più fronti per controllare internet, adottando leggi restrittive e vietando siti web e piattaforme che non vi si conformavano. Le autorità russe hanno limitato YouTube e aumentato metodicamente le restrizioni contro le piattaforme di messaggistica più popolari, bloccando Signal e Viber e vietando le chiamate online su WhatsApp e Telegram. A dicembre hanno poi imposto restrizioni al servizio di videochiamata FaceTime di Apple.