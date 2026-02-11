Ucraina, Zelensky verso annuncio elezioni il 24 febbraio – La diretta

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il 24 febbraio, quarto anniversario dell’invasione russa e dell’inizio della guerra, un piano per elezioni presidenziali e per un referendum su un accordo di pace con la Russia. Lo riferisce il Financial Times, citando funzionari ucraini ed europei.
Secondo il giornale, l’Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni presidenziali e un referendum dopo che l’amministrazione Trump ha esercitato pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tengano entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Stati Uniti. La mossa, secondo funzionari ucraini e occidentali e altre persone informate sulla questione, arriva in un momento di forte pressione da parte della Casa Bianca su Kiev affinché concluda i negoziati di pace tra Ucraina e Russia in primavera.
Il Financial Times scrive che funzionari ucraini e occidentali hanno sottolineato che sia il calendario che l’ultimatum degli Stati Uniti difficilmente saranno rispettati, poiché dipendono da diversi fattori, tra cui la possibilità di compiere progressi verso un accordo di pace con il presidente russo Vladimir Putin. Il piano – secondo il FT – sottolinea il desiderio di Zelensky di massimizzare le sue prospettive di rielezione, rassicurando al contempo Donald Trump che Kiev non sta rallentando un accordo di pace. Secondo il calendario di lavoro, il Parlamento ucraino fra marzo e aprile dovrebbe lavorare alle modifiche legislative necessarie per consentire il voto in condizioni di guerra. La legge marziale vieta all’Ucraina di tenere elezioni nazionali in tempo di guerra.
“La pubblicazione ufficiale dell’élite di Bruxelles, ‘Politico’, ha pubblicato l’ultimo piano di guerra di Bruxelles e Kiev, il piano Zelensky in cinque punti. Hanno deciso che l’Ucraina sarà ammessa nell’Unione già nel 2027. Questo nuovo piano è un’aperta dichiarazione di guerra contro l’Ungheria”. Lo ha scritto su X il primo ministro ungherese Viktor Orban. “Ignorano la decisione del popolo ungherese e sono determinati a rimuovere il governo ungherese con ogni mezzo necessario. Vogliono che il partito Tisza salga al potere, perché allora non ci sarebbero più veti, più resistenza e più possibilità di rimanere fuori dal conflitto. Questo aprile, alle urne, gli ungheresi devono fermarli. Il Fidesz è l’unica forza che si frappone tra l’Ungheria e il governo di Bruxelles, e l’unica garanzia della sovranità ungherese”, ha aggiunto.
Un drone russo ha colpito una casa nella regione di Kharkiv, in Ucraina, uccidendo un uomo di 34 anni e i suoi tre figli, due gemelli di 2 anni e una sorellina di 1 anno. La loro madre, incinta di 35 settimane, è rimasta gravemente ferita. La donna è stata estratta viva dalle macerie e ha riportato ferite da esplosione, un trauma cranico, ustioni e perdita dell’udito.
Nelle ultime 24 ore, le truppe russe hanno registrato progressi in due aree vicino a Kostiantynivka, nella Repubblica Popolare di Donetsk: Ilyinivka e Stepanivka. Lo ha dichiarato alla Tass l’esperto militare Andrei Marochko.
“Per quanto riguarda Kostiantynivka, nelle ultime 24 ore si sono principalmente verificate battaglie di posizione, con leggere espansioni della zona di controllo nelle aree di Ilyinivka e Stepanivka”, ha spiegato.
Secondo Marochko, le forze ucraine stanno cercando di riconquistare posizioni perse nei pressi della stazione ferroviaria della città, dove i combattimenti sono descritti come ‘feroci, intensi e tesi’. La scorsa settimana, le truppe russe avevano ampliato la loro area di controllo fino a 1,5 km attorno a tre insediamenti vicini a Kostiantynivka.
Un edificio residenziale e una fabbrica nella regione di Volgograd sono stati danneggiati da un attacco con un drone. Lo ha riferito dal governatore regionale Andrei Bocharov, secondo quanto riportato dalla Tass. L’incidente ha provocato un incendio nei locali della fabbrica, mentre detriti del drone sono caduti sul terreno di un asilo.
“Stasera, le unità di difesa aerea del Ministero della Difesa russo hanno respinto un massiccio attacco terroristico con droni contro infrastrutture energetiche e civili nella regione di Volgograd”, ha dichiarato Bocharov su Telegram.
Il governatore ha aggiunto che un appartamento in via Karbysheva 75 a Volzhsky è stato danneggiato e che i servizi di emergenza stanno cercando e rimuovendo eventuali detriti. Secondo i primi rapporti, non risultano feriti.
“Finché non ci sarà sicurezza, non ci saranno annunci (riguardo alle elezioni ndr.)”. È quanto ha commentato l’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Rbc Ukraine, replicando all’informazione pubblicata dal Financial Times secondo cui lo stesso Zelensky intende annunciare il 24 febbraio, quarto anniversario dell’invasione russa e dell’inizio della guerra, un piano per elezioni presidenziali e per un referendum su un accordo di pace con la Russia.
Sette persone, tra cui tre bambini, sono state uccise sabato in un attacco con un drone russo contro una stazione di servizio nella città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Lo ha reso noto il governatore regionale Oleg Synehubov come riportato da Kyiv Post.
“Purtroppo il bilancio delle vittime degli attacchi degli occupanti a Kharkiv è salito a sette”, ha scritto Synehubov su Telegram, precisando che tra le vittime ci sono tre bambini di 7 e 4 anni e un neonato di circa sei mesi.
Secondo il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, l’attacco ha provocato la fuoriuscita di carburante in fiamme dalla stazione di servizio colpita, incendiando almeno 14 abitazioni private e costringendo all’evacuazione circa 50 persone. “I droni Shahed nemici hanno colpito una stazione di servizio, causando un incendio su un’area molto vasta”, ha dichiarato.
Il procuratore regionale Oleksandr Filachkov ha riferito che tre droni hanno colpito il distretto di Nemyshlyanskyi, distruggendo un’infrastruttura critica. “La presenza di grandi quantità di carburante ha reso le conseguenze dell’incendio particolarmente gravi”, ha spiegato.
L’attacco si inserisce in una serie di raid condotti nelle ultime ore contro Kharkiv e altre località dell’Ucraina orientale. Segnalazioni di attacchi sono arrivate anche da Odessa e da altri obiettivi nel Paese.