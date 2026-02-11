Ucraina, Zelensky verso annuncio elezioni il 24 febbraio – La diretta

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il 24 febbraio, quarto anniversario dell’invasione russa e dell’inizio della guerra, un piano per elezioni presidenziali e per un referendum su un accordo di pace con la Russia. Lo riferisce il Financial Times, citando funzionari ucraini ed europei.

Secondo il giornale, l’Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni presidenziali e un referendum dopo che l’amministrazione Trump ha esercitato pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tengano entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Stati Uniti. La mossa, secondo funzionari ucraini e occidentali e altre persone informate sulla questione, arriva in un momento di forte pressione da parte della Casa Bianca su Kiev affinché concluda i negoziati di pace tra Ucraina e Russia in primavera.

Il Financial Times scrive che funzionari ucraini e occidentali hanno sottolineato che sia il calendario che l’ultimatum degli Stati Uniti difficilmente saranno rispettati, poiché dipendono da diversi fattori, tra cui la possibilità di compiere progressi verso un accordo di pace con il presidente russo Vladimir Putin. Il piano – secondo il FT – sottolinea il desiderio di Zelensky di massimizzare le sue prospettive di rielezione, rassicurando al contempo Donald Trump che Kiev non sta rallentando un accordo di pace. Secondo il calendario di lavoro, il Parlamento ucraino fra marzo e aprile dovrebbe lavorare alle modifiche legislative necessarie per consentire il voto in condizioni di guerra. La legge marziale vieta all’Ucraina di tenere elezioni nazionali in tempo di guerra.