martedì 10 febbraio 2026

Ultima ora

Copenhagen, la maratona notturna illuminata da migliaia di runner

LaPresse
Migliaia di corridori si sono avvolti nelle luci per una corsa notturna attraverso una Copenaghen illuminata domenica. Con la neve che copriva gran parte del percorso, i corridori vestiti con abiti illuminati hanno corso attraverso installazioni luminose su larga scala e ambienti urbani illuminati nella capitale danese. La corsa prevedeva due percorsi di 7,5 chilometri (4,6 miglia) e 3 chilometri (1,8 miglia) per consentire a quanti più partecipanti possibile di godersi la corsa attraverso la città illuminata. Gli organizzatori hanno affermato che dal prossimo anno l’evento introdurrà il cronometraggio ufficiale per i corridori d’élite, insieme ai formati sociali e ricreativi già esistenti. La gara faceva parte dell’annuale Copenhagen Light Festival che presenta più di 45 installazioni luminose in tutta la città. Il festival offre percorsi per pedoni, ciclisti e utenti dei trasporti pubblici, compresi collegamenti metropolitani che collegano le installazioni luminose sparse per la città.