Caso Epstein, Starmer respinge la richiesta di dimissioni dei laburisti scozzesi

Il numero 10 di Downing Street ha respinto la richiesta di dimissioni di Keir Starmer avanzata dal leader laburista scozzese Anas Sarwar. “Keir Starmer è uno dei soli quattro leader laburisti ad aver vinto le elezioni generali. Ha un chiaro mandato quinquennale da parte del popolo britannico per realizzare il cambiamento, ed è quello che farà”, ha affermato un portavoce di Downing Street in una dichiarazione in risposta alla richiesta di dimissioni di Sarwar, secondo quanto riferisce l’emittente britannica Sky News.

La richiesta di Anas Sarwar

Il leader del Partito Laburista in Scozia, Anas Sarwar, aveva chiesto le dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer dopo le rivelazioni sui legami fra l’ex ambasciatore britannico a Washington Peter Mandelson e Jeffrey Epstein. “Questa distrazione deve finire e la leadership a Downing Street deve cambiare”, aveva dichiarato. Sarwar è la figura di più alto grado del Partito Laburista ad avere chiesto le dimissioni di Starmer, aumentando la pressione sul primo ministro per la sua decisione di nominare Mandelson a un incarico diplomatico di alto profilo. Il capo di Gabinetto di Starmer e il suo direttore della comunicazione hanno rassegnato le dimissioni.