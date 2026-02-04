Caso Epstein, Starmer: "Esasperante apprendere legame con esponente laburista Mandelson"

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito le ultime rivelazioni sui legami del politico laburista Peter Mandelson con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein “oltre che esasperanti“. Starmer ha risposto alle domande del leader del partito conservatore dell’opposizione britannica Kemi Badenoch nella sessione settimanale delle domande al primo ministro. Ciò avviene dopo che la polizia britannica ha aperto martedì un’indagine penale su Mandelson, per presunta cattiva condotta in uffici pubblici legati alla sua relazione con Epstein. “Vorrei iniziare con l’esprimere vicinanza alle vittime di Epstein, tutti i nostri pensieri sono con loro. Posso anche dire che i nostri pensieri sono con tutti coloro che hanno perso il lavoro, i risparmi e i mezzi di sussistenza in seguito al crollo finanziario del 2008″, ha detto Starmer introducendo il suo discorso.

“Apprendere che c’era un ministro che ha fatto trapelare informazioni sensibili al culmine della risposta al crollo del 2008 è più che esasperante, e sono arrabbiato quanto il pubblico e qualsiasi membro di questa Camera. Mandelson ha tradito la nostra fiducia – ha proseguito Starmer – Ha mentito ripetutamente alla mia squadra quando gli è stato chiesto del suo rapporto con Epstein prima e durante il suo mandato come ambasciatore. Se avessi saputo allora quello che so adesso, non sarebbe mai stato vicino al governo. Ed è per questo che ieri il segretario di gabinetto, con il mio sostegno, ha deciso di deferire il materiale alla polizia e ora ho incaricato la mia squadra di elaborare una legislazione per privare Mandelson del suo titolo e di una legislazione più ampia per rimuovere i colleghi caduti in disgrazia”. “Stamattina ho concordato con Sua Maestà il Re che Mandelson dovrebbe essere rimosso dalla lista dei consiglieri privati ​​con la motivazione che ha screditato la reputazione del Consiglio privato”, ha concluso il premier inglese.