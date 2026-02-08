Washington Post, si dimette il Ceo Will Lewis

L’editore e Ceo del Washington Post, Will Lewis, ha annunciato sabato le sue dimissioni, tre giorni dopo che il giornale in difficoltà ha annunciato il licenziamento di un terzo del suo personale. Lewis ha annunciato le sue dimissioni in una e-mail di due paragrafi allo staff del giornale, affermando che dopo due anni di trasformazione, “ora è il momento giusto per me di farmi da parte”. Il direttore finanziario del Post, Jeff D’Onofrio, è stato nominato editore temporaneo.

I tagli hanno portato alla chiusura della sezione sportiva

Né Lewis né il miliardario proprietario del giornale, Jeff Bezos, hanno partecipato all’incontro con i membri dello staff che ha annunciato i licenziamenti mercoledì. Sebbene previsti, i tagli sono stati più profondi del previsto, con la conseguente chiusura della rinomata sezione sportiva del Post, l’eliminazione del personale addetto alla fotografia e forti riduzioni del personale responsabile della copertura dell’area metropolitana di Washington e dell’estero.